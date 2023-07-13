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機場安檢「刷臉」能拒絕？參議員不刷遇麻煩

記者顏伶如／綜合報導
運輸安全局在某些機場推使用出人臉辨識系統，但許多民眾並不能放心讓機器「刷臉」。（美聯社）
運輸安全局在某些機場推使用出人臉辨識系統，但許多民眾並不能放心讓機器「刷臉」。（美聯社）

聯邦運輸安全局(Transportation Security Administration，TSA)在某些機場推出人臉辨識系統，讓旅客透過「刷臉」完成身分查核，雖然這套計畫採「自願」(voluntary)參加，但民眾能否真的拒絕配合，引起外界好奇。華盛頓郵報報導，民主黨籍俄勒岡州聯邦參議員墨克利(Jeff Merkley)拒絕刷臉時就遇到麻煩。

根據運輸安全局公告，機場人臉辨識科技開放乘客自願參加，不想參加則由安檢員查驗身分證件，如同行之有年的機場安檢作業。

不過，墨克利在雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)拒絕刷臉，卻被安檢員告知將面臨嚴重延誤；墨克利發言人說，後來墨克利循一般流程完成證件查驗，根本沒有耽擱。

華盛頓郵報分析，許多民眾對於人臉辨識系統感到不放心，因為無法確定科技是否公平公正地使用，也擔心在缺乏監督的情況下，人臉辨識技術是否將延伸到美國生活的各個角落。

目前運輸安全局在全美25個機場設置人臉辨識機器，目標則是讓全美400多個機場跟進推出。根據自動語音指示，旅客必須在機器前接受攝影鏡頭拍照，並將護照或駕照在機器掃描，完成身分查核。

墨克利指出，TSA聲稱人臉辨識為自願參加，但安檢員在雷根機場的作業方式，卻讓人有強制規定的感受，現場並沒有任何標示讓乘客了解有權利說不。他說，這些問題有必要做出立即改進。

反對國內班機刷臉系統的非營利數位權益倡議組織「演算正義聯盟」(Algorithmic Justice League)呼籲民眾提供在機場使用人臉辨識系統的親身經驗細節，以便為運輸安全管理局計畫評分。

「演算正義聯盟」表示，截至目前為止，絕大多數民眾均反應說，不知道在機場有權拒絕刷臉。

華盛頓郵報 駕照 民主黨

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