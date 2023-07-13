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報告：3大報稅公司 分享千萬納稅人個資給Meta

記者胡玉立／綜合報導
民主黨籍國會議員公布調查報告，指稱三大報稅公司曾把數千萬名納稅人的個人資料提供給臉書母公司Meta，作為推播針對性廣告之用。(路透)
民主黨籍國會議員公布調查報告，指稱三大報稅公司曾把數千萬名納稅人的個人資料提供給臉書母公司Meta，作為推播針對性廣告之用。(路透)

國會民主黨人12日報告指稱， H&R Block、TaxAct和TaxSlayer這三家大型報稅公司至少曾有兩年向Facebook母公司Meta發送數千萬名納稅人極敏感個人資料，其中部分被Meta用來為其用戶及其他公司推播具針對性的廣告，並藉機開發Meta演算法。

七位民主黨參眾議員聯名致函國稅局、司法部、聯邦貿易委員會和國稅局監督機構負責人，敦促聯邦機構「立即調查」這三家公司分享大量信息給Meta一事，法辦任何違法公司或個人，稱這可能導致這些公司承擔數十億元刑事責任。

他們指出，調查結果揭露「報稅公司和科技巨頭令人震驚地侵犯納稅人隱私」；當納稅人使用稅務軟體準備報稅時，Meta可獲取納稅人收入來源、申報狀態、退稅、欠稅及免稅等高度個人的財務資訊。調查顯示，作法是：稅務公司在其官網安裝Meta的Pixel代碼，收集改進自家行銷活動資訊；作為交換，Meta可取得三家公司的納稅人數據，為其用戶創建有針對性的演算法。

報告稱，納稅人數據也透過谷歌追蹤工具共享，但谷歌聲稱從未使用這些信息來追蹤其網路用戶。

這封致聯邦機構聯名信，是由參議員華倫(Elizabeth Warren)、魏登(Ron Wyden)、布魯曼索(Richard Blumenthal)、達克沃斯(Tammy Duckworth)、桑德斯(Bernie Sanders)、懷特豪斯(Sheldon Whitehouse)和眾議員波特(Katie Porter)連署。

專注科技新聞的非營利媒體The Markup去年11月率先報導此消息。TaxAct公司當時告訴The Markup，公司極重視客戶數據隱私，並努力遵守所有國稅局法規。TaxSlayer表示，客戶隱私至關重要，公司已下架 Pixel並評估使用情況。

H&R Block在12日表示已採取措施防止透過Pixel編碼共享信息；Meta則表示，公司政策明確規定廣告商「不應透過Meta的商業工具，發送有關敏感信息」。

隱私 報稅 國稅局

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