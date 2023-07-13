報告：3大報稅公司 分享千萬納稅人個資給Meta
國會民主黨人12日報告指稱， H&R Block、TaxAct和TaxSlayer這三家大型報稅公司至少曾有兩年向Facebook母公司Meta發送數千萬名納稅人極敏感個人資料，其中部分被Meta用來為其用戶及其他公司推播具針對性的廣告，並藉機開發Meta演算法。
七位民主黨參眾議員聯名致函國稅局、司法部、聯邦貿易委員會和國稅局監督機構負責人，敦促聯邦機構「立即調查」這三家公司分享大量信息給Meta一事，法辦任何違法公司或個人，稱這可能導致這些公司承擔數十億元刑事責任。
他們指出，調查結果揭露「報稅公司和科技巨頭令人震驚地侵犯納稅人隱私」；當納稅人使用稅務軟體準備報稅時，Meta可獲取納稅人收入來源、申報狀態、退稅、欠稅及免稅等高度個人的財務資訊。調查顯示，作法是：稅務公司在其官網安裝Meta的Pixel代碼，收集改進自家行銷活動資訊；作為交換，Meta可取得三家公司的納稅人數據，為其用戶創建有針對性的演算法。
報告稱，納稅人數據也透過谷歌追蹤工具共享，但谷歌聲稱從未使用這些信息來追蹤其網路用戶。
這封致聯邦機構聯名信，是由參議員華倫(Elizabeth Warren)、魏登(Ron Wyden)、布魯曼索(Richard Blumenthal)、達克沃斯(Tammy Duckworth)、桑德斯(Bernie Sanders)、懷特豪斯(Sheldon Whitehouse)和眾議員波特(Katie Porter)連署。
專注科技新聞的非營利媒體The Markup去年11月率先報導此消息。TaxAct公司當時告訴The Markup，公司極重視客戶數據隱私，並努力遵守所有國稅局法規。TaxSlayer表示，客戶隱私至關重要，公司已下架 Pixel並評估使用情況。
H&R Block在12日表示已採取措施防止透過Pixel編碼共享信息；Meta則表示，公司政策明確規定廣告商「不應透過Meta的商業工具，發送有關敏感信息」。
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