收藏最多迪士尼產品的鐵粉 要拍賣1500件收藏 50元起跳

加州一名男子花30年收集迪士尼產品6000多項，是世上最多迪士尼世界、迪士尼樂園產品的個人收藏者。（歐新社）

加州布班克(Burbank)社區民眾馬吉(Joel Magee)是迪士尼 鐵粉，花30年收集迪士尼產品6000多項，是世上最多迪士尼世界、迪士尼樂園 產品的個人收藏者，現在他打算把其1500項拍賣 ，與其他同好分享，現估計最低起拍價為50元，但很多最後落槌價可能高得多。

馬吉的拍賣目前在布班克市中心賣場(Burbank Town Center Mall)展出到16日，拍賣預計在17到19日舉行。

美聯社報導，馬吉買下的迪士尼藏品，目前占滿布班克一棟建築物達3萬平方呎的面積，粉絲可以在「提基神殿」(Enchanted Tiki Room)聽到鳥兒啁啾聲，或者對著「幽靈公館」(Haunted Mansion)裡動畫鬼魂而咯咯一笑，它們都屬拍品的一部分。

馬吉的藏品由迪士尼服裝、罕見海報，到小飛象(Dumbo)、小飛俠彼得潘(Peter Pan)的全尺碼車輛都有；他表示，自己屬於要收就收最好，不然就別買的那種玩家，他的信念是「沒最大就非最佳」，拍賣講究的是個樂子，他所有的藏品將首次同時在同一地點展出。

馬吉在收藏業界以「玩具童子軍」(toy scout)著稱，收集大批玩具及迪士尼物件。他表示，自己兒時是「迪士尼奇妙世界」(The Wonderful World of Disney)的忠實粉絲，每周都在電視上觀看，但從沒去過迪士尼樂園，也沒想到要收藏，直到去玩具展，看到有人賣迪士尼藝品，自此就著迷了。

馬吉的一些藏品最低起拍價為50元，但大多最後成交價可能要遠高於起拍價。主持這次拍賣的「范伊頓藝廊」(Van Eaton Galleries)老闆范伊頓(Mike Van Eaton)表示，例如小飛象車輛可能賣到2到3萬元之間，一些罕見海報可望賣到5到6萬元。