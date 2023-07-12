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擅自開戶、濫收費用 全國規模第二大美國銀行被重罰1.5億元

記者顏伶如／綜合報導
美國銀行遭指擅自為客戶開戶、信用卡累積紅利拖欠不發、濫收俗稱「垃圾收費」的各種款項。(美聯社)
美國銀行遭指擅自為客戶開戶、信用卡累積紅利拖欠不發、濫收俗稱「垃圾收費」的各種款項。(美聯社)

聯邦主管機關消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)11日指出，美國銀行(Bank of America)擅自為客戶開戶、信用卡累積紅利拖欠不發、濫收俗稱「垃圾收費」(junk fees)的各種款項，必須賠款1億餘元給消費者，還要繳交9000萬元罰款。

有線電視新聞網(CNN)報導，通貨監理局(Office of the Comptroller of the Currency，OCC)同時對美國銀行處以6000萬元罰款。

報導指出，美國銀行遭控違規事件當中，某些手段類似十年前富國銀行(Wells Fargo)爆發醜聞，當時數以百萬計的銀行戶頭是在未經客戶授權的情況下開立。

消費者金融保護局局長邱普拉(Rohit Chopra)發表聲明指出，美國銀行以不當手段拒發信用卡累積紅利、濫收帳戶透支費、未經消費者同意擅自開立帳戶，「這些作為不但違法，還破壞了消費者的信賴。消費者金融保護局將讓這些操作從銀行制度裡根除」。

消費者金融保護局指出，至少從2012年起，美國銀行員工以非法手對替消費者申請信用卡帳戶，只為了達到辦卡業績目標，這套以業績為考核標準的制度後來已經取消。

企業總部位於北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)的美國銀行，累計擁有6800萬個私人客戶與小型商業客戶。美國銀行綜合資產達2兆4000億元，截至今年3月31日為止的境內存款有1兆9000億元，是美國規模第二大的銀行。

消費者金融保護局表示，美國銀行涉嫌非法操作而面臨開罰，並不是第一次。

2014年，消費者金融保護局下令美國銀行賠款7億2700萬元給受到信用卡不當規定影響的消費者。2022年5月，美國銀行遭控非法扣押，被消費者金融保護局處以1000萬元民事罰款，2022年稍後，美國銀行又因被控處理新冠疫情期間州政府失業津貼發放出現疏失，遭消費者金融保護局及通貨監理局處以2億2500萬元罰款並賠償數億元給消費者。

信用卡 北卡羅來納州 疫情

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