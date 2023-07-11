「查克是軟蛋」馬斯克挑釁查克柏格來「比大小」

科技界億萬富豪馬斯克（右）與查克柏格6月才同意打上一場「鐵籠格鬥賽」，兩人之間的口水仗最近進一步升級。資料照片。(Getty Images)

科技界億萬富豪馬斯克 與查克柏格 6月因為Meta籌備推特 高仿版「Threads」的消息而隔空同意打上一場「鐵籠格鬥賽」，兩人之間的口水仗最近進一步升級，查克柏格在自家的Threads嘲笑馬斯克的推文風格，馬斯克則稱查克柏格是「軟蛋」（Cuck，也有「戴綠帽的人」之意），同時提議兩人來真的「比大小」。

商業內幕11日報導，查克柏格在Threads回應兩篇貼文，一篇是有位社群媒體企業家開玩笑說另外一位網友正離開Threads，另一篇則是Meta工程師稱Threads在推特的趨勢功能似乎受到屏蔽，查克柏格似乎是在模仿或嘲笑馬斯克的推文風格，只簡單地打了「令人擔心」（Concerning），並且附上馬斯克最常用的「笑哭」表情圖案。

有網友後來在推特貼出截圖，顯示了溫娣漢堡（Wendy's）在Threads的帳號跟查克柏格之間的互動。可見到溫娣漢堡小編寫道，「嘿，查克，就真的讓他抓狂，你應該上太空」。這一條貼文明顯是在講擁有SpaceX公司的馬斯克，查克柏格則是貼出了笑哭的表情圖案作為回應。

貼出截圖的網友寫道，「伊隆保護言論自由，查克保護品牌自由」，馬斯克隨後回覆稱查克柏格是「軟蛋」，幾小時後又多追加一條推文，「我提議來一場真正的陽具測量比賽」，並且附上量尺的表情圖案。商業內幕指出，兩人持續不斷的線上嘴砲達到了「令人尷尬的高度」。