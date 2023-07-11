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洛杉磯動物園出生 31歲「人瑞級」長頸鹿在德州過世

中央社／德州魯夫金10日綜合外電報導
一隻名為「特維加」（Twiga）的長頸鹿上周末以31歲「高齡」逝世。（美聯社）
一隻名為「特維加」（Twiga）的長頸鹿上周末以31歲「高齡」逝世。（美聯社）

一隻名為「特維加」（Twiga）的長頸鹿上周末以31歲「高齡」在德州東部的一處動物園逝世，是全世界由人類飼養「最長壽」的長頸鹿之一。

美聯社報導，艾倫楚勞特動物園（Ellen Trout Zoo）園長亨利 （Gordon Henley）表示，特維加是8日早上被人發現沒了氣息。這座動物園位在魯夫金（Lufkin），人口約3.4萬，是一個位在達拉斯 （Dallas）東南方約273公里的城市。

特維加原本今年10月1日就將滿32歲。牠是一隻母長頸鹿，出生於加州洛杉磯動物園（Los Angeles Zoo），接著到威斯康辛州拉辛動物園（Racine Zoo），最後於2008年6月來到艾倫楚勞特動物園。

特維加是馬賽長頸鹿（Masai giraffe）。亨利表示，這類長頸鹿的壽命通常在25、26歲左右。

亨利提到，特維加先前已出現衰老的跡象，走路會一跛一跛的。

亨利說：「從牠年齡判斷，我們已經知道牠可能撐不了多久。但當事情發生還是有點難以接受。」

2017年，一隻名為「烏蘇拉」（Ursula）的長頸鹿以32歲高齡逝世於奧克拉荷馬市動植物園（Oklahoma City Zoo and Botanical Garden）；2021年，一隻名為「穆坦吉」（Mutangi）的長頸鹿同樣以31歲之齡逝於澳洲塔隆卡西部平原動物園（Taronga Western Plains Zoo）。

動物園 加州 植物園

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