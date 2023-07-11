想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

美國聯合航空一架由德州休士頓飛往荷蘭阿姆斯特丹的客機，在起飛後僅2小時便改降芝加哥歐海爾國際機場，原因是1名商務艙乘客點不到想吃的飛機餐而大鬧機艙。(路透)

英國衛報報導，美國聯合航空一架由德州休士頓 飛往荷蘭阿姆斯特丹的客機，原訂航程9小時30分鐘，在起飛後僅2小時便改降伊利諾州芝加哥 歐海爾國際機場，原因是1名商務艙乘客點不到想吃的飛機餐而大鬧機艙。

據美國航空業消息人士XJonNYC於推特所述，當時聯航客機通報商務艙出現滋事旅客，他不滿自己想吃的飛機餐無法供應而引發騷亂。隨後聯航發聲明證實此事，而該名旅客也在飛機先行改降芝加哥後遭執法人員帶走。這起事件讓飛機延誤3個多小時。

據悉，聯航休士頓飛荷蘭商務艙票價為6,927美元，航行中一般會提供1次正餐，並讓旅客自行選擇3種主菜的1種。目前仍不清楚該名旅客非吃不可的是哪道主菜。

曾搭過聯航新澤西州紐華克機場飛荷蘭商務艙的旅遊評論家分享，機上可供選擇的主餐分別為香煎牛小排、檸檬香茅鮭魚和天然蜂蜜通心粉佐瑞可塔起司沙拉，不過無法確認德州飛荷蘭的飛機餐是否相同。

據國際航空運輸協會今年稍早統計，2022年滋事旅客數較2021年增加47%，平均每568個航班會發生1起鬧事事件。