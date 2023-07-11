性侵百人的體操隊「金牌狼醫」遇刺：看美國監獄管理漏洞

《美聯社》在今年2023年7月10日發出一份獨家報導，匿名的知情人士透露，在獄中服刑的納瑟於7月9日時，因為與他人發生口角，而後遭到另一名囚犯持刀刺成重傷，身上在胸口、背部都有多處刀傷（根據《CBS》取得的說法，是頸部2刀、背部2刀、胸部6刀），送醫治療後已無大礙。但究竟是發生什麼口角、囚犯發動攻擊的原因為何，都沒有更多細節透露。 (路透)

「性侵 超過百人的狼醫，在獄中被人持刀重砍...」曾性侵數百名年輕女性的美國女子體操隊前隊醫納瑟（Larry Nassar），在2018年遭判處有期徒刑175年，已入獄服刑當中。《美聯社》在7月10日獨家披露，目前正關押在佛州一所監獄 中的納瑟，遭到另一名獄中囚犯持刀刺成重傷，造成胸部和背部多處刀傷，送醫治療後情況穩定。根據《美聯社》的說法，衝突起因於納瑟與他人口角，但細節為何並未透露太多；這起獄中刺傷案之所以受到關注，不單是因為被砍的人是過去震驚全美、惡名昭彰的「金牌狼醫」，也顯示了長年詬病的美國監獄管理問題。

現年59歲的賴瑞．納瑟（Larry Nassar）是美國體操代表隊的名醫，過去曾分別在1996年亞特蘭大、2000年雪梨、2008年北京、2012年倫敦奧運中，擔任隨隊隊醫。納瑟本來因為有運動醫學的高超技術與權威名聲，深獲體操界和社會的信任，但卻被爆出執業30多年來，利用自己的職務之便，長期對求醫的女性伸出性侵魔爪，受害者除了有成年的運動選手之外，甚至還有不滿6歲的未成年女童。

2021年，拜爾絲（左起）、瑪隆妮、拉絲曼和尼科斯至參議院司法委員會聽證會作證。 (路透)

納瑟在2015年9月「突然退休」，一年後《印第安納波利斯星報》先是揭露了美國體操隊中教練的性侵惡行，結果因為這份報導又促使了體操隊受害者出面，指控揭發隊醫納瑟同樣也是潛藏在美國體操界的淫狼，納瑟案才引爆全美的輿論怒火。

2016年納瑟的行徑被揭露之後，接連有受害者勇敢出面作證，包括公認美國當代「體操女王」的拜爾絲（Simone Biles）、奧運金牌名將拉絲曼（Aly Raisman）、瑪隆妮（McKayla Maroney）等人，都是受納瑟長年摧殘的受害者，掀起國際震驚的體壇風暴。

納瑟在約莫30年間，藉由醫務診療的機會，趁機對求診的女性猥褻、性侵，甚至下藥迷姦、拍攝影像，並以運動員職業生涯做為要脅，讓被害人不得張揚外傳。事件進入調查後，超過160位受害人出面指控、留下證詞，光是這個受害者人數，就是美國體壇史無前例的可怕規模。此外除了性侵案，納瑟也因持有3萬7,000多份兒童色情影像，而先遭到聯邦法院判處60年有期徒刑。

拭淚者為第一個勇於出面的受害人，瑞秋．丹赫蘭德（Rachael Denhollander） (美聯社)

納瑟案最終在2018年1月判決，法院判處納瑟有期徒刑175年，目前正關押在佛羅里達州的一所監獄中服刑。

《美聯社》在今年2023年7月10日發出一份獨家報導，匿名的知情人士透露，在獄中服刑的納瑟於7月9日時，因為與他人發生口角，而後遭到另一名囚犯持刀刺成重傷，身上在胸口、背部都有多處刀傷（根據《CBS》取得的說法，是頸部2刀、背部2刀、胸部6刀），送醫治療後已無大礙。但究竟是發生什麼口角、囚犯發動攻擊的原因為何，都沒有更多細節透露。

報導中要特別指出的問題，是獄中看守人力不足，很可能造成監管空窗的漏洞。因為就在2019年，因涉嫌性侵與性販運而入獄的金融家艾普斯坦 （Jeffrey Epstein），就是在關押於紐約曼哈頓大都會懲戒中心（MCC）期間，突然自殺身亡。

曾性侵數百名年輕女性的美國女子體操隊前隊醫納瑟（Larry Nassar），在2018年遭判處有期徒刑175年，已入獄服刑當中。《美聯社》在7月10日獨家披露，目前正關押在佛州一所監獄中的納薩，遭到另一名獄中囚犯持刀刺成重傷，造成胸部和背部多處刀傷，送醫治療後情況穩定。(美聯社)

當時艾普斯坦身亡的問題，也再次突顯了監獄管理的弊病。關押艾普斯坦的MCC在自殺事件曝光後的初步調查發現，艾普斯坦先前已被發現有自殺意圖，但MCC並沒有按照規定程序，確實地監管；而負責管理的獄政人員也處於連續長時間加班的過勞狀態。同時收容數量已超過負荷的MCC懲戒中心，面對數百名需要心理照護的收容人，卻幾乎沒有資源得以協助。人力不足、管理失當甚至獄政腐敗的情形下，也讓MCC成為美國最惡名昭彰的黑牢之一。

因此納瑟的刺傷案，也透露出監獄的監管人力、安全措施可能存在一些疏失。但沒有案情的相關調查細節，目前並無法論證這些說法。而事發的監獄，已啟動內部調查程序，事件過程並沒有其他獄方人員或囚犯受傷。