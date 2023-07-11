被指「FBI暗樁」煽動國會暴亂 前陸戰隊員擬告福斯

福斯新聞網前主持人卡爾森聲稱2021年參加國會暴動的亞利桑納州男子艾普斯是政府的暗樁，拒不道歉，可能再讓「福斯」吃上鉅額賠償的官司。(美聯社)

福斯新聞(Fox News)前當家主播卡爾森 (Tucker Carlson)多次在節目中鼓吹選舉陰謀論，聲稱2021年1月6日國會暴動是政府探員所為，指亞利桑納州 男子艾普斯(Ray Epps)是聯邦調查局(FBI)布下的暗樁，藉此陷害前總統川普 ，但卡爾森卻不曾提供任何證據。艾普斯透過律師準備提出誹謗訴訟，此案對「福斯」而言，可能是另一宗多明尼恩投票 系統(Dominion Voting Systems)誹謗賠償案。

紐約時報報導，卡爾森屢次在節目上宣稱曾兩度投票支持川普的亞利桑納州男子艾普斯以政府臥底身分煽動國會暴動，試圖破壞川普及其政治運動的名聲。

艾普斯在2021年1月5日晚及6日當天曾參與華盛頓的抗議活動，他被拍到鼓勵群眾遊行進入國會，但他在情況轉趨暴力後，呼籲群眾冷靜；艾普斯突破國會警察的柵欄重圍，但他本人從未闖進國會內部。

聯邦檢察官尚未依任何罪名起訴艾普斯，而是聚焦1000多名涉及暴力與闖入國會的抗議人士；司法部對於國會暴動的調查尚未結束，艾普斯至今也未被定罪。

國會暴動超過18個月後，卡爾森依舊堅稱艾普斯未被起訴，是因為他受到政府祕密部門的保護。卡爾森曾在近20集的節目中反覆提及艾普斯的名字，加強觀眾的印象；他在節目中說，這號「曾協助安排籌畫暴亂的神秘人物」何以未被起訴，「沒有合理解釋」。

艾普斯曾為陸戰隊員，但他發誓他個人參與國會的行動無關任何政府部門。艾普斯原居亞利桑納州，但在卡爾森鼓吹陰謀論後，他與妻子羅賓(Robyn)常收到死亡威脅，兩人不勝其擾，盤讓婚宴場地事業，藏身不明地點。

艾普斯的律師泰特(Michael Teter)表示，今年3月已要求福斯在節目中正式道歉，否則將提告；但福斯沒有理會，艾普斯和妻子的律師已著手準備對福斯提起誹謗告訴。

卡爾森持續透過播客(podcast)節目宣揚反川陰謀論，他在上周的節目中表示，國會暴動「並非群眾暴亂」，現場「充滿聯邦探員」。

福斯新聞先前以7億8750萬元與投票機公司「多明尼恩投票系統」達成誹謗案和解，換取多明尼恩撤告；多明尼恩控告福斯在2020年總統選舉後，散播不實的選舉被竊論及陰謀論，損害該公司名譽，原擬求償16億元。