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新墨州聖塔菲學區 AI機器人當保全

編譯俞仲慈／綜合9日電
新墨西哥州聖塔菲學區引進最新式的人工智慧機器人，擔任校園保全，24小時巡視校園。目前還在測試階段，成效待評估。(Team 1st Technologies官網)
新墨西哥州聖塔菲學區引進最新式的人工智慧機器人，擔任校園保全，24小時巡視校園。目前還在測試階段，成效待評估。(Team 1st Technologies官網)

由於校園槍枝暴力事件激增，各州學校紛紛採取嚴格安全措施，其中新墨西哥州聖塔菲(Santa Fe)學區引進最新式的人工智慧(AI)機器人，進入校園當起保全，24小時巡視校園。目前還在測試階段，成效還有待評估。

聖塔菲高中自6月起，啟動機器人維安計畫，引進AI機器人每周七天、每天24小時巡邏校園。預估一學年花費約6至7萬元，校方仍在評估當中。

機器人經銷商Team 1st Technologies業務員桑切斯(Andy Sanchez)表示，該款機器人內建AI科技，能夠掌握學校正常活動模式，偵測校園內可疑人物，如果發現暴力威脅，機器人會發出警報，並向入侵者靠近、上傳影像，作為警方反擊行動參考，儘管機器人沒有配備武裝，但可對抗入侵者，安全人員也可透過機器人內建的通訊系統和入侵者交談，不過機器人尚未具備臉部辨識功能。

聖塔菲高中學生特拉特(Callie Trader)表示保全機器人，應該比現有監視器更能夠引起學生注意：「我認為會更有趣、更與眾不同。」該校老師梅舍夫斯克(Reed Meschefske)稱這款機器人為「七眼警犬」(seven camera dog)，認為它可以偵測校園死角，有助於提高安全。

機器人製造商Stokes Robotics總裁史托克(Robert Stokes)表示，保全機器人面對武裝入侵者可採取攻擊行動，例如發射雷射光束，鎖定入侵者胸部或使用閃光燈迫使入侵者放下武器，但由保全人員負責操作。

奧克拉荷馬州懷恩多特(Wyandotte)公立學區督學韋德(Brad Wade)表示，該學區計畫今秋引進四台具備對抗入侵者功能的史托克機器人巡邏校園。

學區 AI 奧克拉荷馬州

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