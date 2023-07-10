家暴前科禁擁槍是否違憲？ 最高院10月審理

德州大學法學院家暴診所主任朗維茲表示，有超過三分之一被害女性是被親密伴侶開槍射殺，而且涉及家庭暴力事件，槍枝使用率比沒有持槍多出12倍。(美聯社)

最高法院最近陸續做出重大裁決，包括反對大學招生採用「平權措施」，以及駁回拜登政府的學貸減免計畫，接著在10月展開新議期，將針對家暴 前科者實施的持槍禁令是否違憲作出裁決，由於攸關治安，格外引起關注。

根據報導，德州 一名男子拉希米(Zacky Rahimi)坦承非法持有槍枝後，被判刑六年，同時被其毆打的受害女友也取得家暴限制令，因此根據1994年的聯邦法律，受家暴限制令約束的拉希米不得擁有槍枝，但拉希米不服，以違反憲法第二修正案「保障公民持有並攜帶武器的權利」為由，提出告訴。

2022年6月23日，最高法院針對「紐約州 步槍和手槍協會訴布魯恩案」(New York State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen)做出裁決，宣布紐約州1913年的限制攜槍法律違憲，根據紐約州法律，民眾必須取得許可才能攜帶槍枝前往公共場所。

受到最高法院裁決影響，聯邦第五巡迴上訴法庭今年3月宣布，禁止受家暴限制令約束的個人擁有槍枝的法律無效，等於宣布拉希米勝訴，聯邦政府不服上訴，最高法院同意檢討相關裁決，排定下個聆審期也就是10月之後，審理這起涉及憲法第二修正案的案件。

預防槍枝暴力組織Everytown Law成員卡特(Janet Carter)強調：「最高法院必須推翻此一危險的裁決，家暴前科者沒有也不該有擁槍的合法權利。」

德州大學(University of Texas)法學院家暴診所主任朗維茲(Jeana Lungwitz)表示，有超過三分之一被害女性是被親密伴侶開槍射殺，而且涉及家庭暴力事件，槍枝使用率比沒有持槍多出12倍，朗維茲強調：「如果暴力伴侶能夠合法擁有槍枝，對於家暴受害人來說風險更高，而且致命。」