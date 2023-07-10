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周末票房 「陰兒房」超印第安納瓊斯

編譯徐薏茹／綜合9日電
陰兒房系列恐怖電影最終章「陰兒房：鬼門陰深處」劇照。(美聯社)
陰兒房系列恐怖電影最終章「陰兒房：鬼門陰深處」劇照。(美聯社)

恐怖片陰兒房系列電影最終章「陰兒房：鬼門陰深處」(Insidious: The Red Door)上映首周便擠下「印第安納瓊斯：命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)成為本周票房冠軍，片商9日估計，陰兒房首映周全國票房累計3270萬元。

最新一集的票房表現勝過2018年前作「陰兒房第4章：鎖命亡靈」(Insidious: The Last Key)，也創下過去兩年來所有普通級(PG-13)恐怖片首映周票房紀錄。

陰兒房系列始於2011年，由布倫屋製片公司(Blumhouse)製作，派翠克威爾森(Patrick Wilson)、羅絲拜恩(Rose Byrne)主演，溫子仁(James Wan)執導，全球票房超過5億7000萬元，而全系列沒有任何一部製作成本超過1600萬元；只有第一集在影評網站爛番茄(Rotten Tomatoes)獲得「新鮮」(fresh)評級，其他續集的分數大多不到40%。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說：「恐怖題材似乎對觀眾有著無限的吸引力，恐怖片既賺錢又受歡迎。」

索尼影業很明智地選在兩部強檔片「印第安納瓊斯」、以及12日即將上映的「不可能的任務：致命清算 第一章」(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part I)之間，推出「陰兒房」系列最新作，不過能夠從「印第安納瓊斯」手中奪下賣座冠軍仍超乎預期。

「印第安納瓊斯」第五集上映第二周退居第二名，北美票房2650萬元，比首映票房下滑56%，國內票房累計1億2120萬元，全球票房估計進帳2億4790萬元。

而除了陰兒房，印第安納瓊斯還有其他勁敵，4日上映的「自由之聲」(Sound of Freedom)當天票房幾乎與印第安納瓊斯持平，該片由天使製片(Angel Studios)製作與發行，本周末票房排名第三，在2850家戲院上映的收入估計為1820萬元。

天使 索尼

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