周末票房 「陰兒房」超印第安納瓊斯

陰兒房系列恐怖電影最終章「陰兒房:鬼門陰深處」劇照。(美聯社)

恐怖片陰兒房系列電影最終章「陰兒房:鬼門陰深處」(Insidious: The Red Door)上映首周便擠下「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)成為本周票房冠軍,片商9日估計,陰兒房首映周全國票房累計3270萬元。

最新一集的票房表現勝過2018年前作「陰兒房第4章:鎖命亡靈」(Insidious: The Last Key),也創下過去兩年來所有普通級(PG-13)恐怖片首映周票房紀錄。

陰兒房系列始於2011年,由布倫屋製片公司(Blumhouse)製作,派翠克威爾森(Patrick Wilson)、羅絲拜恩(Rose Byrne)主演,溫子仁(James Wan)執導,全球票房超過5億7000萬元,而全系列沒有任何一部製作成本超過1600萬元;只有第一集在影評網站爛番茄(Rotten Tomatoes)獲得「新鮮」(fresh)評級,其他續集的分數大多不到40%。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說:「恐怖題材似乎對觀眾有著無限的吸引力,恐怖片既賺錢又受歡迎。」

索尼 影業很明智地選在兩部強檔片「印第安納瓊斯」、以及12日即將上映的「不可能的任務:致命清算 第一章」(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part I)之間,推出「陰兒房」系列最新作,不過能夠從「印第安納瓊斯」手中奪下賣座冠軍仍超乎預期。

「印第安納瓊斯」第五集上映第二周退居第二名,北美票房2650萬元,比首映票房下滑56%,國內票房累計1億2120萬元,全球票房估計進帳2億4790萬元。

而除了陰兒房,印第安納瓊斯還有其他勁敵,4日上映的「自由之聲」(Sound of Freedom)當天票房幾乎與印第安納瓊斯持平,該片由天使 製片(Angel Studios)製作與發行,本周末票房排名第三,在2850家戲院上映的收入估計為1820萬元。