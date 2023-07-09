63美分→66美分 第一類郵票再調漲

郵政總局宣布第一類郵票價格從63美分調漲至66美分，自9日起生效。(路透)

郵政 總局(USPS)宣布第一類(first-class)郵票價格從63美分調漲至66美分，自9日起生效。

USPS在1月時才將原60美分的郵票上調為63美分，獲得監管機構郵政管理委員會批准後，9日第一類郵票的價格又再調升5.4%，以幫助減輕通貨膨脹及第一類郵件數量減少所帶來的壓力。

自2019年初期郵票價格從50美分漲到55美分以來，郵票價格已上漲32%，USPS表示為了提供郵局所需的收入，價格調整勢在必行；去年第一類郵件總量減少3%，達到50年來最低點，與2006年相比減少51%。

大部分人利用第一類郵件寄信和支付帳單，是收入最高的郵件類別，占2022年USPS總收入788億元的31%，相當於242億元。

USPS長期虧損，在獲得國會財政救濟、實行定期價格調漲及採取改革措施後，預計到2031年的損失可減少一半以上。

USPS計畫每年調漲郵票價格兩次，新的價格政策可望在2031年以前產生440億元額外收入。

拜登 總統曾於2022年4月簽署法案，分10年為USPS提供480億元財政救濟，並要求未來郵局退休 人員加入一項政府的健康保險計畫。

USPS要求拜登政府針對退休提存金實施會計改革，將消除攤銷(amortization)的款項，每年可替USPS省下20億至30億元，10年共省346億元。