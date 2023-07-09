竊賊駕車對撞警車 佛蒙特州19歲女警殉職

佛蒙特州年僅19歲的女警員潔西卡·埃比格豪森，7日下午在追捕一名竊盜犯時，與對方的汽車相撞，當場殉職。(美聯社)

佛蒙特州 一名年僅19歲的女警員在追捕一名入室竊盜嫌犯時，與對方的汽車相撞，當場殉職。

州警部門表示，7日下午拉特蘭市(Rutland)警局19歲警員埃比格豪森(Jessica Ebbighausen)接到指派，與同僚分別追捕駕車逃逸的入室竊盜嫌犯羅姆(Tate Rheaume)。警方說，有證據顯示20歲的羅姆駕車越過道路中線與埃比格豪森駕駛的警車迎頭相撞，同時也波及另一輛警車。

艾比格豪森被證實當場死亡，另外兩名員警及羅姆也受傷，同時送往拉特蘭地區醫療中心，但沒有生命危險。警方表示將會深入調查事件是否涉及超速及其他因素。

警方表示，埃比格豪森來自佛蒙特州艾拉市(Ira)，今年5月開始在拉特蘭警局擔任兼職警員，並準備8月進入州警察 學院接受培訓，目標是成為一名全職警員。

拉特蘭市警察局長基爾卡倫(Brian Kilcullen)表示，警局對這起事件倍感哀傷，艾比格豪森從9歲起就立志成為警察，高中時就開始在警局實習，現在是佛蒙特州最年輕警員。

基爾卡倫又說，當警隊期待她成為「我們家庭成員一分子的時候，卻忽然失去了她」。他表示州警方正展開調查，期望盡快獲得答案。

在這名年輕女警殉職之前，佛蒙特州已有28名員警在執勤時殉職，其中2人是在駕警車追捕匪徒時喪生。

警方最近修改政策，以防止高速追捕而釀成意外，但目前並不清楚這起事故是否涉及高速追捕。