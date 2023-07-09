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田納西州上訴成功 未成年性別確認照護禁令復活

編譯盧炯燊／綜合8日電
田納西州禁止對未成年人實施性別確認照護的法令，先前遭地方法院法官阻止生效，如今聯邦上訴法院又恢復這項禁令的效力。圖為今年2月大批支持群眾在州議會抗議歧視同性戀和跨性別者。(美聯社)
田納西州禁止對未成年人實施性別確認照護的法令，先前遭地方法院法官阻止生效，如今聯邦上訴法院又恢復這項禁令的效力。圖為今年2月大批支持群眾在州議會抗議歧視同性戀和跨性別者。(美聯社)

田納西州禁止對未成年人實施性別確認照護的法令，先前遭地方法院法官認為存在性別歧視而阻止法令生效，田州政府8日上訴成功，聯邦上訴法院恢復這項禁令的效力。

田州州議會在今年2月通過這項禁令，並由州長簽署生效，它不僅禁止醫療保健機構或個人為未成年人提供跨性別治療，民眾還可以據此向州檢察長舉報違規行為；若未成年跨性別者日後因此而自殺，其父母有權控告醫生。

但田州一名地方法院法官上月指出禁令存在性別歧視而違憲，阻止其生效，田州政府馬上緊急提出上訴。

辛辛那提第六巡迴上訴法院三名法官，8日以2︰1裁定田州政府勝訴，由前總統布希任命的首席法官薩頓(Jeffrey Sutton)撰寫的判決書指出，有關跨性別照護等政策問題，應由立法機關而不是由法官決定。

不過有關裁決只是初步，還有可能出現變數，仍須上訴法院全面審查，薩頓希望在9月30日之前解決此案。

田州檢察長斯克梅蒂(Jonathan Skrmetti)發聲明對裁決表示讚賞，說現在可以全面執行禁令，又指案件尚未結束，但已是巨大勝利。

從立法開始就提出反對的美國公民自由聯盟(ACLU)，以及ACLU田州分會，對裁決表示失望及心碎。它們與兩家律師事務所發出聯合聲明，聲稱這場鬥爭遠未結束，將繼續挑戰直到永遠擊倒它。

田州是全國20個禁止或限制對未成年人實施跨性別照護的州之一，其餘各州也同樣遭到挑戰。印第安納州及肯塔基州的聯邦法官阻止相關法律的生效，阿肯色州一名法官甚至推翻法律。

當田州通過這個禁令時，聯邦政府已表示不滿而提出法律挑戰。反對者認為，這類禁令是基於對跨性別者的歧視，侵犯了跨性別者及其父母的基本權利。

跨性別 歧視 田納西州

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