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效力國家隊17年 女足傳奇明星拉皮諾年底退役

記者胡玉立／綜合報導
現年38歲的美國女子足球傳奇明星、國家隊主力球員梅根·拉皮諾8日宣布，計畫在今年年底退役。(路透)
現年38歲的美國女子足球傳奇明星、國家隊主力球員梅根·拉皮諾8日宣布，計畫在今年年底退役。(路透)

現年38歲的美國女子足球傳奇明星、國家隊主力球員梅根·拉皮諾(Megan Rapinoe)8日宣布，計畫在今年年底退役，7月20日至8月20日在澳洲和紐西蘭舉行的女足世界盃，將是她第四次、也是最後一次參與的世界盃賽事。

拉皮諾是在美國隊與威爾斯隊9日舉行友誼賽的賽前記者會上，宣布這項令眾人意外的消息。她2006年以來一直為美國女足國家隊效力，也是在政治上最直言不諱的美國運動員之一。

「我從不曾想過這美好的賽局會帶我走到今天，」拉皮諾在加州聖荷西舉行的賽前記者會上表示，「我很榮幸能夠代表這個國家、這個聯盟這麼多年，這真的是我做過最棒的事。」

拉皮諾的足球功績在2019年取得最大成就；她是當年年度最佳女足球運動員、獲足壇最高榮譽「金球獎」(Ballon d'Or)，也是年度最佳射手獲得「金靴獎」(Golden Boot)，同時以六個進球獲得世界盃最佳球員金球獎(Golden Ball)。

拉皮諾對許多問題直言不諱，其中包括LGBTQ權利議題在內；她還常常怒嗆前總統川普。她領導國家女足隊時，全隊正與美國足球協會(US Soccer Federation)爭取公平薪酬，挑戰男子和女子在這項運動上的薪酬差異。

拉皮諾先後參加過美國兩個女子職業聯賽，最先加入的女子職業聯賽(WPL)於2011年解散，然後她加入國家女子足球聯賽(NWSL)；她8日宣布將在這個賽季結束後，自NWSL退役。

與拉皮諾共同擔任國家隊隊長的另一位頂尖球星亞歷克斯·摩根(Alex Morgan)表示，拉皮諾8日上午在球隊群聊中發短訊宣布她的決定。摩根說：「好吧，現在我們非得踢贏這整件該死的事情不可。」

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