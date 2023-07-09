我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔女創辦兒童商品 年收入17萬 「蝸居」加州140平方呎小屋

葉倫訪中高規格接見 評論：北京「棉裡藏針」搶主導權

TikTok再興訟 要求法官阻止蒙大拿州禁令生效

編譯盧炯燊／綜合8日電
蒙大拿州長強佛特今年5月17日簽署州議會通過的法案，在全州範圍內禁用TikTok應用程式。(美聯社)
蒙大拿州長強佛特今年5月17日簽署州議會通過的法案，在全州範圍內禁用TikTok應用程式。(美聯社)

兩個月前，蒙大拿州議會通過全州禁用TikTok的法案，將於2024年1月1日生效。不過，TikTok和五名數位內容創作者已提出訴訟，指有關法律違反憲法第一修正案賦予民眾的言論自由權利，要求法官頒布禁制令阻止該法實施。

禁用TikTok的新法生效後，蒙大拿州將成為全美第一個全面禁用TikTok的州。

原告五名內容創作者早於5月已控告共和黨籍州長強佛特(Greg Gianforte)的州政府，聯邦地方法院法官莫洛伊(Donald Molloy)現決定將申請禁制令與相關訴訟合併處理。

原告申請禁制令的論點與控告州政府的論點一樣，都是指禁令違憲，侵犯了言論自由權利，同時州政府無權監管外交事務。

雙方律師已同意此案的時間程序，州政府必須在8月中之前提出答辯。原告認為，在此期間法院應發出臨時禁制令，因為他們極有很可能成功挑戰該法律，若然禁令在此期間生效，將會造成不可挽回的傷害。

TikTok公司聲稱擁有審核內容及保護未成年人的保障措施，同時不會與中國政府分享信息。 但批評人士指出，中國2017年頒布的「國家情報法」，強制企業與中國政府合作開展國家情報工作，TikTok極有可能被迫向中國政府提交用戶信息。

蒙大拿州檢察長辦公室發言人弗勞爾(Emily Flower)發聲明表示，TikTok的用戶沒有利用這個應用程式，相反是該應用程式利用了他們，將他們變成中共的間諜工具。又指TikTok的支持度是花錢買來的。

目前包括蒙大拿州在內，全美已有超過半數州政府及許多聯邦政府單位，禁止在政府設備上下載安裝TikTok 。

強佛特5月在簽署該法案時，強調蒙州正採取全國最果斷的行動，以保護該州民眾的私人數據及敏感個人信息，不會落入中共手中。

TikTok 蒙大拿州 中共

上一則

竊賊駕車對撞警車 佛蒙特州19歲女警殉職

下一則

神秘集團大買周邊土地 加州空軍基地疑爆窺探危機

延伸閱讀

亞洲人最愛夾腳拖被列「鞋子黑名單」 醫：穿久腳趾變形

亞洲人最愛夾腳拖被列「鞋子黑名單」 醫：穿久腳趾變形
貨幣轉換問題？ 加州河濱夫婦異國乘Uber 被收3萬美元

貨幣轉換問題？ 加州河濱夫婦異國乘Uber 被收3萬美元
貨幣轉換出包？加州夫婦在哥斯大黎加搭Uber被收近3萬

貨幣轉換出包？加州夫婦在哥斯大黎加搭Uber被收近3萬
Tiktok要求法官發布禁制令 力阻蒙大拿州封殺行動

Tiktok要求法官發布禁制令 力阻蒙大拿州封殺行動

熱門新聞

99大華超市。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

2023-07-08 09:43
DoorDash外賣郎抱怨小費給太少當面對顧客罵髒話。(截取自TikTok)

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

2023-07-07 13:42
海洋之門探險公司旅遊潛水器「泰坦號」6月18日載著執行長羅許（左）在內的5人前往鐵達尼號海底殘骸時發生內爆，許多令人瞠目結舌的內幕隨後陸續浮出檯面。資料照片。（美聯社）

泰坦號罹難執行長「曾找財務總監當駕駛」 她被嚇到速換工作走人

2023-07-05 08:07
卡車司機的「錢景」已不如疫情時期。(Pexels)

疫情消退卡車司機不再吃香 月薪兩萬縮水剩三千

2023-07-03 11:04
(取自推特）

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

2023-07-02 10:25
地質調查所指出，國內近半自來水遭「永久化學物質」汙染，民眾飲用有害健康。（Getty Images）

全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌

2023-07-06 21:59

超人氣

更多 >
洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店
中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」
消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？
「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工
何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂