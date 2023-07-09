TikTok再興訟 要求法官阻止蒙大拿州禁令生效

蒙大拿州長強佛特今年5月17日簽署州議會通過的法案，在全州範圍內禁用TikTok應用程式。(美聯社)

兩個月前，蒙大拿州 議會通過全州禁用TikTok 的法案，將於2024年1月1日生效。不過，TikTok和五名數位內容創作者已提出訴訟，指有關法律違反憲法第一修正案賦予民眾的言論自由權利，要求法官頒布禁制令阻止該法實施。

禁用TikTok的新法生效後，蒙大拿州將成為全美第一個全面禁用TikTok的州。

原告五名內容創作者早於5月已控告共和黨籍州長強佛特(Greg Gianforte)的州政府，聯邦地方法院法官莫洛伊(Donald Molloy)現決定將申請禁制令與相關訴訟合併處理。

原告申請禁制令的論點與控告州政府的論點一樣，都是指禁令違憲，侵犯了言論自由權利，同時州政府無權監管外交事務。

雙方律師已同意此案的時間程序，州政府必須在8月中之前提出答辯。原告認為，在此期間法院應發出臨時禁制令，因為他們極有很可能成功挑戰該法律，若然禁令在此期間生效，將會造成不可挽回的傷害。

TikTok公司聲稱擁有審核內容及保護未成年人的保障措施，同時不會與中國政府分享信息。 但批評人士指出，中國2017年頒布的「國家情報法」，強制企業與中國政府合作開展國家情報工作，TikTok極有可能被迫向中國政府提交用戶信息。

蒙大拿州檢察長辦公室發言人弗勞爾(Emily Flower)發聲明表示，TikTok的用戶沒有利用這個應用程式，相反是該應用程式利用了他們，將他們變成中共 的間諜工具。又指TikTok的支持度是花錢買來的。

目前包括蒙大拿州在內，全美已有超過半數州政府及許多聯邦政府單位，禁止在政府設備上下載安裝TikTok 。

強佛特5月在簽署該法案時，強調蒙州正採取全國最果斷的行動，以保護該州民眾的私人數據及敏感個人信息，不會落入中共手中。