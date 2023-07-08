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撒哈拉沙塵暴即將抵東南部 空氣變更差

編譯俞仲慈／綜合7日電
國家海洋暨大氣管理局公布的衛星照片顯示，來自北非撒哈拉沙漠的沙塵暴目前正籠罩在大西洋上空，而且預估未來數日將抵達東南部等地上空，空氣品質會進一步惡化。(NOAA官網)
國家海洋暨大氣管理局公布的衛星照片顯示，來自北非撒哈拉沙漠的沙塵暴目前正籠罩在大西洋上空，而且預估未來數日將抵達東南部等地上空，空氣品質會進一步惡化。(NOAA官網)

根據國家海洋暨大氣管理局(NOAA)公布的衛星照片，來自北非撒哈拉沙漠(Sahara Desert)的沙塵暴正籠罩在大西洋上空，而且預估未來數日將橫越海洋，抵達東南部和加勒比海(Caribbean Sea)上空，空氣品質將會進一步惡化。

根據NOAA美國東岸地球靜止軌道環境觀測衛星(GOES-EAST)公布7月6日大西洋衛星照片，撒哈拉沙漠沙塵暴規模之龐大，從外太空中都一覽無疑，Accu Weather預報總監迪鮑德溫(Dan DePodwin)表示：「撒哈拉沙塵暴多數時候出現在大西洋盆地部分地區，有時向西飄散至加勒比海和佛羅里達州，而且位置和強度也經常改變。」

根據報導，專家在東加勒比海和小安地列斯群島(Lesser Antilles)上空，發現第一波沙塵暴，而籠罩在非洲海岸上空沙塵暴規模更驚人，透過熱帶大西洋季風由東向西移動，將快速橫越大西洋，預估8日左右抵達加勒比海，逼近佛羅里達州，籠罩路易斯安那州、密西西比州和阿拉巴馬州沿海地區，屆時波多黎各、多明尼加、海地、古巴和佛州空氣品質都受到嚴重影響。

據了解，沙塵暴並非罕見現象，2020年6月曾有一場威力驚人的哥吉拉(Godzilla)級沙塵暴，席捲整個東南部；另外沙塵暴來襲會阻擋陽光照射，佛州7月國慶日假期，全州高溫90華氏度，部分地區甚至出現近華氏120度的高溫，但是在沙塵暴籠罩下，氣溫將會下降。

迪鮑德溫表示：「在潮濕的大氣中，熱浪(Tropical waves)會產生熱帶風暴和颶風，但是當撒哈拉沙塵暴出現，大氣比一般時候乾燥，會阻礙熱浪產生。」

另外根據聯邦疾管中心(CDC)表示，嬰幼兒和年長者以及患有肺部疾病或慢性心肺疾病者，容易受到沙塵暴顆粒影響，導致哮喘症等其他呼吸道疾病惡化，同時也會刺激皮膚和眼睛，呼籲民眾在沙塵暴來襲時，盡量避免外出。

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