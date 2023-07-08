新聞周刊：壽命看政治傾向 藍州比紅州多2年

全美民眾壽命長短差別明顯，平均預期壽命最長的是亞裔女性的85.6歲，最短則是非洲裔男性的66.7歲。(Getty Images)

新聞周刊(Newsweek)根據獨立研究組織「世界人口綜述」(World Population Review)公布數據分析後發現，全美各州依照投票傾向分為支持民主黨和支持共和黨州，前者州民的平均預期壽命(life expectancy)比後者大約長兩年。

若以族裔與性別區分，差異更為明顯，平均預期壽命最長的是亞裔女性的85.6歲，最短則是非洲裔男性的66.7歲。

新聞周刊7日報導，前總統川普在2020年大選勝出數州，居民在2023年的平均預期壽命為75.5歲；拜登 總統獲勝的數州，居民2023年時平均預期壽命為77.7歲。

從2020年到2021年間，美國民眾不分健康狀況、政治傾向，平均預期壽命全面降低。由於疫情 因素，其他已開發國家民眾平均預期壽命在2020年時也同樣下降。直至疫情發生一年後，平均預期壽命才逐漸恢復原本水準。

報導指出，美國民眾2023年平均預期壽命為76.6歲，但各州之間差異頗大：夏威夷州 居民可達80.7歲，密西西比州居民則為71.9歲。

統計顯示，在居民平均預期壽命最長的前十個州，只有猶他州在2020年大選中由川普勝出：其餘九州為夏威夷、華盛頓、明尼蘇達、加州、麻州、新罕布夏、俄勒岡、佛蒙特和康乃狄克。

另一方面，居民平均預期壽命最短的十個州裡，只有新墨西哥州在2020年大選中支持拜登。另外九州為密西西比、西維吉尼亞、路易斯安納、阿拉巴馬、肯塔基、田納西、阿肯色、奧克拉荷馬，以及南卡羅來納州。