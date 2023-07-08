聖嬰提早出現來勢洶洶 恐推升暖化「熱潮」

今年的聖嬰現象提早到來，氣象學者擔心可能會出現較嚴重的氣候災害。圖為去年9月伊恩颶風橫掃美南地區，在佛州釀巨災。(美聯社)

今年海洋「聖嬰」現象較往年早了一、兩個月駕臨，專家警告，它來勢洶洶，可能推升地球暖化 「熱潮」。

國家海洋大氣層管理局7日發布「聖嬰」形成的消息，該局聖嬰/聖妞預報處負責人勒和(Michelle L'Heureux)說，聖嬰早到，表示它有「成長空間」，變得很強大的機率有56%，變成「超級聖嬰」的機率也有25%。

布朗大學氣象科學者柯卜(Kim Cobb)說，如果今年的聖嬰醞釀出超大型氣候事件，那將打破「相隔最短時間重現」的歷史紀錄，前一陣子受天災之害的社會、基礎建設、農業以及珊瑚礁等生態環境，還來不及恢復元氣，就得面對大自然的考驗。

按往例，聖嬰會讓大西洋颶風 消音，讓德州直到新英格蘭海岸、中美洲及加勒比海等近年飽受天災之害的地區有喘息、復原的機會；但氣象專家根據6月大西洋高溫 的紀錄，說原本聖嬰暖流可削減大西洋風力，今年恐怕會被高溫激成颶風。

颶風在溫暖的海面會越聚越強，科羅拉多大學副教授康奧斯卡斯(Kristopher Karnauskas)說，大西洋熱帶地區氣溫非比尋常的高，氣象局等機構都預測今年的颶風季不會比歷年平均短。

1998年和2016年，強大的聖嬰洋流就曾造成破紀錄的全球暖化。今年稍早，科學家就已在預測明年全球氣溫可能刷新紀錄，因為聖嬰現象的氣候效應會在冬季達高峰。

喬治亞大學氣象學教授謝帕德(Marshall Shepherd)說，聖嬰早到加上全球暖化的趨勢，可能讓2023年連續創下「最暖年度」紀錄。

聖嬰是太平洋一股自然、短暫、偶發的暖流，這股暖流可以改變全球的氣候型態，通常會移動暴風的路徑；它的反面寒流叫做女聖嬰，女聖嬰冷流去年又長又強，導致美國西部乾旱非常，也加劇大西洋颶風力道，地球前一陣子才「恭送」女聖嬰離去。