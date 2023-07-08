婚姻最長「第一夫妻」 卡特夫婦慶77年紀念日

2021年卡特夫婦在喬治亞州平原鎮家中慶祝結婚75周年時，接受媒體採訪。(美聯社)

現年98歲的第39任總統卡特(Jimmy Carter)和95歲妻子羅莎琳(Rosalynn Carter)，7日在喬治亞州 南部平原鎮家中安靜度過結婚77周年紀念日；兩人目前健康都面臨挑戰，但仍不斷超越他們所創下的「第一夫妻」婚姻最長紀錄。

卡特今年2月起在家接受安寧護理，卡特夫人則罹患失智 症；卡特家人表示，兩人彼此相伴，也和家人常聚，親密好友也偶爾到訪。

這對銀髮夫妻在美國和國際舞台攜手走過半世紀。卡特從政前經營家族事業、跨入政壇後歷任喬治亞州長和美國總統，1981年離開白宮 ，並於次年成立「卡特中心」(The Carter Center)數十年來投入全球人道工作，夫妻一直合作無間。

卡特夫婦1946年7月 7日在家鄉結婚，兩人關係可追溯到孩提時代。

卡特夫婦雙方家長互為朋友，卡特的母親是護士，1927年接生了羅莎琳。當時三歲的卡特經常跟著母親去探望新生寶寶。卡特一家後來搬到羅莎琳家附近，兩家孩子在學校經常見面。

卡特在就讀海軍官校時，透過姐姐牽紅線開始與羅莎琳交往；卡特畢業後兩人便結婚。卡特在潛艦部隊服役，羅莎琳隨著夫婿職務在不同海軍基地間輪調。1953年卡特父親過世，留下農場及批發事業，卡特便辭去軍職，舉家返鄉接掌家業，卻從未徵詢羅莎琳意見。

卡特後來致力倡議女權，曾表示過去面臨人生抉擇時未徵詢太太意見而自覺不可思議。

羅莎琳在兩人75周年結婚紀念日時說，先生會採納她的意見。