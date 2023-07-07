單日兩次 美軍稱俄戰機再於敘利亞上空騷擾無人機運作

軍方表示，俄羅斯戰機不到一天之內第二度於敘利亞上空騷擾美國獵殺無人機的運作，地點據稱在敘利亞西北部。(美聯社)

軍方表示，俄羅斯 戰機不到一天之內第二度於敘利亞上空騷擾美國獵殺無人機的運作。

NBC新聞7日報導，一位國防官員稱此事發生在敘利亞西北部，空軍發言人表示，當地時間6日上午9時30分時，俄羅斯戰機飛近美國MQ-9「死神」（Reaper）無人機，並且在這些飛行器的前方投下信號彈。

For the 2nd consecutive day, Russian military fighter aircraft engaged in unprofessional behavior with U.S. aircraft over Syria. Please see the video of today's encounter.

For the full statement by Lt. Gen. Alex Grynkewich, Commander, 9th AF (AFCENT) visit https://t.co/Kv64rtJgUt pic.twitter.com/OXwM78DKGV — US AFCENT (@USAFCENT) 2023年7月6日

這位發言人表示，這起事件持續了將近一小時，涉及到2架俄軍軍機，分別是一架SU-34跟一架SU-35。

空軍中央司令部（AFCENT）暨第9航空軍指揮官格林克維奇中將（Lt. Gen. Alex Grynkewich）指出，「這是俄羅斯飛官在過去24小時內的第二起危險行為實例，第一起事件發生在當地時間5日早上10時40分左右」。

For the second time in less than a day, Russian fighter jets harassed U.S. hunter-killer drones operating over Syria, according to the U.S. military. https://t.co/D4TW5faCXG — NBC News (@NBCNews) 2023年7月7日

格林克維奇中將表示，「這些事件代表俄羅斯空軍在敘利亞行動之不專業與不安全行為的另一實例，威脅到聯軍跟俄軍雙方的安全。我們敦促駐敘俄軍停止這種魯莽行為，遵守專業空軍應有的行為標準，這樣我們就可以恢復把重點放在ISIS的持久失敗」。

格林克維奇中將指出，「軍方人員的安全與對抗ISIS任務的成功，取決於所有在該區域行動之武裝部隊的專業跟負責任行為」。