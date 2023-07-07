循川普貼文來…男持槍趨近歐巴馬住家 「找好角度開槍」
聯邦檢察官5日指出，就在前總統川普在自己社群網站上貼出前總統歐巴馬住所地址當日，一名持有槍械的男子旋即出現在歐巴馬住所附近並遭到逮補。
檢察官指出，現年37歲的塔蘭托(Taylor Taranto)曾參與2021年1月的國會大廈暴亂事件，司法部的拘留聲請書指出，他在用來橫跨國內的廂型車內藏有兩把槍和數百發子彈。在上月29日被捕當天，塔蘭托從川普轉貼一則貼文，其中包含川普宣稱的歐巴馬住所的地址。
他說道，「我們把這些魯蛇(失敗者、losers)包圍了！地獄見吧！」他並透過直播對著YouTube支持者表示，正在「找個好角度開槍」。
拘留聲請書指出，塔蘭托的妻子告訴調查人員，他之所以前往華盛頓是由於國會眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)在今年初曾表示要提供更多未曾公開的1月6日國會暴亂事件的影片。檢方則指出，塔蘭托因為國會暴亂已被控四項輕罪。
檢方表示，塔蘭托之後一直在網路上相當活躍，在臉書上發布了他當天在國會大廈內的影片，並推動陰謀論。
由於塔蘭托曾參與暴亂，聯邦調查局(FBI)對他的網路活動進行監控，自從塔蘭托在上周在YouTube直播上宣稱在馬里蘭州的蓋瑟斯堡(Gaithersburg)要執行「單程任務」，而且要炸毀國家標準暨技術研究院(NIST)後，FBI開始對他展開搜捕。隔天，他持續在歐巴馬華盛頓住所附近地區開直播。
法院文件指出，塔蘭托當時表示自己正在「找個好角度開槍」，後來被警方在歐巴馬住所附近發現後逃離現場，並被特勤局人員追捕。
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