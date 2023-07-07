循川普貼文來…男持槍趨近歐巴馬住家 「找好角度開槍」

2021年曾參加國會暴亂的男子塔蘭托上月底攜槍械企圖傷害前總統歐巴馬而被逮捕，被捕時正「找個好角度開槍」。圖為2021年1月6日暴徒聚集在國會大廈外。(美聯社)

聯邦檢察官 5日指出，就在前總統川普 在自己社群網站上貼出前總統歐巴馬 住所地址當日，一名持有槍械的男子旋即出現在歐巴馬住所附近並遭到逮補。

檢察官指出，現年37歲的塔蘭托(Taylor Taranto)曾參與2021年1月的國會大廈暴亂事件，司法部的拘留聲請書指出，他在用來橫跨國內的廂型車內藏有兩把槍和數百發子彈。在上月29日被捕當天，塔蘭托從川普轉貼一則貼文，其中包含川普宣稱的歐巴馬住所的地址。

他說道，「我們把這些魯蛇(失敗者、losers)包圍了！地獄見吧！」他並透過直播對著YouTube支持者表示，正在「找個好角度開槍」。

拘留聲請書指出，塔蘭托的妻子告訴調查人員，他之所以前往華盛頓是由於國會眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)在今年初曾表示要提供更多未曾公開的1月6日國會暴亂事件的影片。檢方則指出，塔蘭托因為國會暴亂已被控四項輕罪。

檢方表示，塔蘭托之後一直在網路上相當活躍，在臉書上發布了他當天在國會大廈內的影片，並推動陰謀論。

由於塔蘭托曾參與暴亂，聯邦調查局(FBI)對他的網路活動進行監控，自從塔蘭托在上周在YouTube直播上宣稱在馬里蘭州的蓋瑟斯堡(Gaithersburg)要執行「單程任務」，而且要炸毀國家標準暨技術研究院(NIST)後，FBI開始對他展開搜捕。隔天，他持續在歐巴馬華盛頓住所附近地區開直播。

法院文件指出，塔蘭托當時表示自己正在「找個好角度開槍」，後來被警方在歐巴馬住所附近發現後逃離現場，並被特勤局人員追捕。