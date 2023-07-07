國慶煙火+林火煙霾 全美空氣品質「不健康」

加拿大林火產生的煙霾加上獨立紀念日施放煙火，全美空氣品質4日以來陷入「不健康」等級。圖為5日上午波士頓的憲法海灘，背後羅根國際機場的塔台幾乎隱藏在霧霾中。(美聯社)

氣象學者指出，全國空氣品質4日以來陷入「不健康」等級；包括西雅圖、洛杉磯 及匹茲堡等城市，千百萬民眾近幾周面臨加拿大 林火造成的煙霾味道仍揮之不散，現在又加上獨立紀念日施放煙火、火藥煙霧彌漫，西岸某些地區也傳出山林野火。

紐約時報報導，國務院空污顧問、哥倫比亞大學副教授魏斯特維爾特(Dan Westervelt)指出，7月4日慶典過後，大城市最常見到空氣指數快速惡化；基本上4日晚間特殊物質污染原劇增，5日仍徘徊不散，但按理不會延續到6日，所以對民眾健康危害不算高。

「空氣環境」(Atmospheric Environment)組織2015年研究指出， 7月4日晚間8時過後的空污粒子相較於平日，要高出42%。

慶國慶，全國各地都辦煙火秀。很多是由城市政府舉辦，也有私人施放煙火，在社區放沖天炮。即便在紐約州 、加州等許多嚴格禁止居民施放煙火的地區，羅馬火焰筒、沖天炮的聲響還是從4日深夜迴盪到5日清晨。

國家氣象局(National Weather Service)表示，在西雅圖，因為國慶煙火、當地林火以及加拿大卑詩省(British Columbia)林火濃煙南飄，都助長城市上空的霾害，但日出後幾小時應能散去。

紐約州環保廳也對紐約市大都會區及長島區發布空氣品質警報到5日深夜11時；環保廳聲明指出，會發布警報「主因國會煙火秀」，而非加拿大林火。

氣象學者警告，洛杉磯空氣品質自4日到5日晨間達到危險等級，接下來在5日白天降級；但籠罩洛杉磯郡多地上空的空污警報效期到子夜11時59分。