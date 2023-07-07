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性侵9歲女童害跨州墮胎 男認罪 判終身監禁

編譯徐薏茹／綜合6日電
28歲的富恩特斯承認性侵一名十歲女童，被判終身監禁；這名女童去年跨州接受墮胎，成為新聞人物。(美聯社)
28歲的富恩特斯承認性侵一名十歲女童，被判終身監禁；這名女童去年跨州接受墮胎，成為新聞人物。(美聯社)

去年俄亥俄州一名10歲女童遭性侵後懷孕，不得不前往印第安納州接受墮胎，此案成為全國墮胎權辯論的其中一大焦點；被控性侵這名女童的俄州男子認罪，5日被判終身監禁，須服刑25年後，才有機會獲得假釋。

28歲的富恩特斯(Gerson Fuentes)於哥倫布市(Columbus)富蘭克林郡(Franklin)法院出庭，他在法庭上對兩項強暴罪達成認罪協商。

富恩特斯去年7月被逮捕，先前他對強暴當時9歲女童的兩項重罪指控均不認罪，根據檢察官梅耶爾(Dan Meyer)透露的消息，審判原定於1月9日開庭，但由於認罪協商、調查與行程安排等因素而被推遲。

哥倫布警察局案件報告指出，富恩特斯在受害女童經醫師確認懷孕後被逮捕，他被控性侵13歲以下兒童，是可判處終身監禁的重罪，保釋金為200萬元。

富蘭克林郡檢察官提亞克(G. Gary Tyack)去年7月宣布大陪審團已經呈交公訴書，指控富恩特斯犯下兩項性侵罪，犯案時間約在去年1月1日至5月12日期間。

哥倫布市警探胡恩(Jeffrey Huhn)的證詞指出，去年6月底女童的母親帶她前往印第安納州接受墮胎，當時女童已懷孕六周，超過俄州禁止懷孕六周以上墮胎的限制，性侵或亂倫也不例外；女童跨州尋求墮胎時已經10歲。

富恩特斯承認兩度性侵該女童，與13歲以下兒童發生性行為屬於一級重罪。

本案引發激烈的公眾與政治辯論，拜登與墮胎權支持者表示這名女童跨州尋求墮胎手術的經歷是墮胎禁令的悲慘後果，保守派質疑這起案件的真實性，俄州檢察長優斯特(David Yost)最初曾表示未找到該受害者存在的證據，富恩特斯被逮捕後，優斯特發布聲明表示為這名年輕兒童的遭遇感到痛心。

墮胎 性侵 俄亥俄州

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