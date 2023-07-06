前紐約市長白思豪和同志妻 協議「分離」 將繼續同居

前紐約市長白思豪將與其妻子麥克雷分離，但將繼續同居且不會離婚。(Getty Images)

前紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)5日與妻子麥克雷(Chirlane McCray)宣布，在結婚29年後決定分離(separate)，但不會離婚(divorce)，仍將在同居的同時各自與他人約會。

這個消息先是刊在5日紐約時報，兩人同時接受訪時證實兩人分離之事。隨後，現年68歲的麥克雷面對聞訊而至的紐約媒體，當面確認這一消息，說她和62歲的白思豪仍會繼續同居在布碌崙(布魯克林)的聯排豪宅，但會各自與他人約會，原因為「關係已經不再令人滿意」。

麥克雷表示，決定由夫妻雙方在約兩個月前共同做出，雖對兩人是巨大變化，但將其視作「開啟人生新篇章的正確決定」，以後各交各自伴侶，往後雙方將以更大的獨立性生活，且依然深愛對方。

白思豪與麥克雷在聯合受訪中表示，他們共同意識到彼此之間的激情已經消失，且關係在近年來已變得「平淡無味、失去激情」，因此尋求改變。白思豪說，能感受到某些方面已出現問題，且無法假裝視而不見，並不想以這種方式生活。

麥克雷說，選擇主動公開是為了確保「行為和舉止不被錯誤解讀」。她還說，與白思豪之間「只有尊重和欣賞，並對彼此相遇感到驚奇」。

兩人還說，白思豪曾擔任紐約市長是導致分離的原因之一；根據白思豪，「繁忙的日程安排剝奪了我們的靈魂」。

當了市議員後，2013年，作為紐約市公益維護人，白思豪在前紐約民主黨 眾議員韋納(Anthony Weiner)被指性醜聞後，在民主黨市長初選中勝出，隨後擔任兩任期市長，直至同為民主黨人的現任市長亞當斯(Eric Adams)接任。

據了解，他與非洲裔的麥克雷在20世紀90年代初相識，當時兩人均在紐約市第一位非洲裔市長、民主黨人丁勤時(David Dinkins)政府工作，後於1994年結婚，育有兩個孩子。

白思豪表示，他對婚姻關係存在疑慮，因麥克雷在1979年曾撰寫過名為「我是同性戀者」的文章。文章中，麥克雷寫道，她在結婚前和生孩子之前便發現了自己對女性的「偏愛」。

兩人組成的跨種族家庭曾被視為白思豪市長競選的優勢。他們的兒子丹特(Dante de Blasio)曾出現在電視廣告中，承諾其父親將終結前市長彭博(Michael Bloomberg)的執法政策，如「攔截搜身」等。但紐約市民對白思豪政績多表不滿。

在白思豪擔任市長期間，麥克雷負責「茁壯紐約」(ThriveNYC)心理健康計畫，但由於預算高達10億元，卻缺乏可量化的實際成果而受到質疑。