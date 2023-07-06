指標案 最高院科州設計師同婚案有錯？

不願替同性戀者設計結婚網頁的蘿瑞‧史密斯在她位於科羅拉多州的辦公室。(路透)

最高法院上周裁決，科羅拉多州福音派基督教網頁設計師有權拒絕為同性婚禮工作，LGBTQ 權利因此受挫；儘管該案可能源自一位假客戶的請求才提告，但法律專家表示，大法官 裁決並不受影響。

科州網頁設計師蘿瑞‧史密斯(Lorie Smith)提交的法庭文件指稱，2016年名叫斯都華(Stewart) 的客戶與她聯繫，希望她為他與一名叫邁克的人的婚禮設計網站。史密斯擔心自己會因不願為同性婚禮提供服務違反科州「反歧視 法」，於是提告尋求所謂「執行前挑戰」(pre-enforcement challenge)。

此案一路打到最高法院，大法官6月30日以6比3裁決，指史密斯有權以個人宗教信仰為由，拒為同性婚姻客戶提供網頁設計服務。此判例具重大指標意義，牽動LGBTQ族群免受歧視保護及憲法第一修正案言論自由保障之間的權衡拿捏。

但自由主義刊物「新共和」(The New Republic)報導，斯都華否認自己曾與史密斯接觸或要求任何人製作婚禮網站，稱有人在最高法院文件使用虛假資料。社群媒體為此熱議，指若無人尋求史密斯服務，她就沒有提訴的法律地位。但多位法律專家不同意此說法。

芝加哥肯特法學院(Chicago-Kent College of Law)教授夏皮羅(Carolyn Shapiro)表示，最高法院意見在很多方面有誤導性，但史密斯確實有立場提告，「史密斯說她要做在科州絕對違法的事。這對執行前挑戰來說，可能已足夠。」

史密斯2016年提訟聲稱，她想在自己網站裡明確表示不會為同性婚禮製作網站，但擔心科州反歧視法案被迫為同性婚禮製作網站。

為史密斯提訴的捍衛自由聯盟(Alliance Defending Freedom)資深律師斯克魯格斯 (Jonathan Scruggs) 表示，「史密斯沒理由認為她收到假電郵；且她因擔心觸發科州法律，從未回覆該郵件。」