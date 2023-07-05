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花車遊行、吃西瓜比賽…歡度國慶 南加華人踴躍

加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

川普國慶日沒出門 仍不忘推文罵「去你的拜登」

編譯陳韻涵／綜合4日電
爭取共和黨總統提名的南卡羅來納州國會參議員史考特(左)在新罕布夏州參加一場國慶遊行前，和一名川普支持者開玩笑。(美聯社)
爭取共和黨總統提名的南卡羅來納州國會參議員史考特(左)在新罕布夏州參加一場國慶遊行前，和一名川普支持者開玩笑。(美聯社)

4日為共和黨初選前最後一個國慶日，共和黨參選人投身各地慶祝活動，唯獨前總統川普顛覆選民傳統與期望，陪伴家人過節；但他並未放空政治，4日凌晨2時還透過自己的社群平台「真實社群」(Truth Social)，推文痛罵拜登總統。

此次國慶日是六個月後的愛阿華州黨團會議和新罕布夏州初選前，最後一個國慶日；共和黨參選人紛紛與支持者一同遊行，或與選民握手或自拍；但民調領先的川普當天未安排公開活動，打破愛阿華州與新罕州的選舉傳統和選民預期；過去數十年來，潛在總統參選人都會把握這天，主動與選民親近，讓選民更了解自己。

川普的競選團隊發言人史蒂文‧張(Steven Cheung)表示，川普並非不尊重國慶的「零售政治」(retail politics，意指直接與支持者互動)傳統，而是國慶假期周末的1日已在南卡羅來納州舉辦造勢活動，且6月30日也出席費城的共和黨生力軍「自由母親」(Moms for Liberty)全國代表大會。

史蒂文表示，川普計畫國慶日當天與家人度過。

川普當天凌晨2時透過「真實社群」推文寫道：「8100萬張選票，我這輩子從沒見過挺拜登的帽子、衣服或旗幟」，下方附上一面黑色旗幟，上頭寫著「去你的拜登」(F*ck Biden)；這面黑旗是川普忠堅支持者創作的政治表述。

另一位總統參選人、前聯邦眾議員赫德(Will Hurd)在新罕州的鬆餅早餐店外表示，「我相信人們會慶幸，川普沒有出門/出局(he's not out)，他背負許多包袱。」

至於其他共和黨參選人、佛羅里達州州長德桑提斯、南卡羅來納州國會參議員史考特等人造訪新罕州，前副總統潘斯則去愛阿華州。

川普 共和黨 南卡羅來納州

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