國慶傳統煙火污染有害健康 多地改採燈光秀

為了避免危險，同時減輕對環境的傷害，越來越多城市用雷射秀取代煙火秀。(Getty Images)

密西根州 荷蘭市(Holland)3日晚上發生煙火爆炸，一名中年婦女當場死亡、九人受傷；這起不幸事故也再次凸顯出煙火的危險，同時也因為會釋出金屬顆粒污染空氣並危害健康，許多城市紛紛藉助高科技，改以燈光秀歡慶節日。

渥太華郡警長辦公室(Ottawa County Sheriff's Office)說，根據渥太華郡公共安全紀錄，警方3日據報於晚間11點左右抵達荷蘭市事故現場，發現一名43歲婦女被煙火擊中，背部和胸部血流如注，當場宣告死亡。

據美國消費品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission)，去年全美有超過1萬起民眾因煙火爆竹受傷而接受急診治療案件，其中11人死亡。

健康影響研究所(Health Effects Institute)全球健康部門責人潘特(Pallavi Pant)說，為了讓煙火色彩豐富，施放時會在空氣中釋放金屬顆粒，破壞空氣品質，也有害健康，尤其對患有呼吸系統疾病如哮喘或慢性阻塞性肺病的人更具威脅。

潘特解釋道，研究人員早在1970年代便提到煙火潛存負面影響；呼吸急促是常見現象，有時眼睛感到刺激。

亞利桑納州 的弗拉格斯塔夫(Flagstaff)等西部城市已禁止或限制燃放煙火；這些城市改變慶祝方式，幾年來一直採用免費雷射光表演；藉助高科技，可用五彩燈光和雷射搭配音樂取代傳統煙火。

弗拉格斯塔夫城市經理克利夫頓(Greg Clifton)，由於氣候乾燥炎熱、火災風險大，以雷射光表演取代傳統放煙火是負責任的作法，

科羅拉多州圓石市(Boulder)更使用無人機燈光秀(drone show)，該城市一年一度的傳統煙火表演可往前追溯到1941年，但基於氣候變遷 助長火災等考量，決定改變作法。