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「我們的潛艇不會內爆」潛艇堡餐廳廣告看板拿「泰坦號」開玩笑挨轟

編譯周辰陽／即時報導
美國潛艇堡連鎖餐廳Subway位於喬治亞州林康鎮的分店因路旁廣告看板拿「泰坦號」潛水器悲劇開玩笑而受到批評。（照片翻攝：Twitter / Amanda Butler）
美國潛艇堡連鎖餐廳Subway位於喬治亞州林康鎮的分店因路旁廣告看板拿「泰坦號」潛水器悲劇開玩笑而受到批評。（照片翻攝：Twitter / Amanda Butler）

英國天空新聞台等媒體4日報導，美國潛艇堡連鎖餐廳Subway因為一間分店工作人員在路旁廣告看板拿「泰坦號」潛水器悲劇開玩笑而受到網友的批評。

這起事件發生在喬治亞州的林康鎮（Rincon, GA），有路人在一家Subway分店外面的廣告看板看到了「我們的潛艇不會內爆」字樣，頓時覺得噁心。許多網友紛紛表示，這種訊息對死於「泰坦號」深海災難的遇難者跟他們的親人堪稱麻木不仁。

一位網友在推特寫道，「這不只是倒胃口，而且太可悲了，做得更好一點」。另一位網友則寫道，「這是我們現在正在做的事情？取笑失去生命的人」。還有一位網友推文，「真是沒品味（How tacky），人們沒有想到死難者的家屬，噁心」。

根據當地新聞媒體WTOC 11報導，該分店的經理拒絕進一步評論，僅證實廣告看板上的字樣經投訴後已經取下。

喬治亞州 推特

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