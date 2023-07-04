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佛州嚴打無證移民 虛報身分就業為重罪新法上路 缺工嚴重

記者顏伶如／綜合報導
佛羅里達州1日生效的新法加重使用假證件找工作，以及雇用無證移民的雇主的懲罰，勢將衝擊到部分行業的人力。圖為來自墨西哥、在佛州果園工作的16歲青年舉著有「我們餵你」字樣的一桶水果。(美聯社)
佛羅里達州1日生效的新法加重使用假證件找工作，以及雇用無證移民的雇主的懲罰，勢將衝擊到部分行業的人力。圖為來自墨西哥、在佛州果園工作的16歲青年舉著有「我們餵你」字樣的一桶水果。(美聯社)

根據佛羅里達州7月1日上路新法，使用不實身分證件獲得工作機會將構成三級重罪，這是正在角逐共和黨2024年總統初選的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)進一步打壓州內無證移民的措施；華爾街日報3日報導，農場、建築公司紛紛表示，為因應新法已經縮減人力團隊。

佛州新法規定，企業如果明知勞工為無證客卻仍雇用，營業執照可能遭到吊銷，員工人數25名以上的公司倘若一再未能透過「員工身分電子查核系統」(E-Verify)檢查員工移民身分是否合法，每天都將面臨罰款。

報導指出，企業負責人與勞工均表示，新法實施的衝擊之下，佛州人力市場已經出現缺工狀況。

佛州南部蔬果包裝廠負責人柯特查(Hitesh Kotecha)說，農場上再也看不到想要工作的勞工，「這樣讓我們要怎麼經營農場？」

業界人士指出，邁阿密建築市場原本蓬勃發展，但房地產開發商、建築公司以及營造工人都說，德桑提斯今春簽署法案之後，狀況就變得不一樣了。佛州南部幾處建築工地裡的工人表示，工作小組裡的四分之一到二分之一人力已經流失，建築業原本存在的缺工問題，變得雪上加霜。

在佛州正在進行30多個建築案的「海岸建築公司」( Coastal Construction)共同主席墨菲(Tom C. Murphy)表示，受到新法影響，工地開始出現人力不足的狀況，尤其是時薪制勞工。

佛州新法規定，接受聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)補助的醫院必須向病患確認移民身分，非法移民若持外州駕照則可直接註銷。將無證客或非法入境美國者運送到佛州將構成三級重罪。新法為州政府移民重新安置計畫追加1200萬元，讓計畫在今年全年總經費累計高達2200萬元。

德桑提斯發言人說，新法是為了反制佛州的非法移民；雇用非法移民而不雇用佛州居民的企業將遭到究責。

佛羅里達州1日生效的新法加重使用假證件找工作，以及雇用無證移民的雇主的懲罰，勢將...
佛羅里達州1日生效的新法加重使用假證件找工作，以及雇用無證移民的雇主的懲罰，勢將衝擊到部分行業的人力。圖為一名移民工人獨自在偌大的工地工作。(美聯社)

佛州 非法移民 勞工

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