燒柴爐未訂排放標準 10州檢察長聯手擬告聯邦環保署

10州檢察長擬聯手控告聯邦環保署未能針對家用燒柴爐灶訂定排放標準。(美聯社)

10州檢察長計畫聯手提告聯邦環保署(EPA)未能針對家用燒柴爐灶擬定排放標準，讓該產品能繼續銷售並造成空氣汙染 加劇。

各州表示，這意味著鼓勵民眾更新燒柴爐具，而且不能有效善空氣品質。

10州的聲明指出，「如果新的燒柴爐具沒有符合更乾淨的標準，那汰換舊燒柴爐具的計畫，就不可能帶來多少健康益處，反會造成高昂的公共成本。」

參與提告計畫的州包括阿拉斯加、伊利諾、馬里蘭、明尼蘇達、新澤西 、紐約、俄勒岡、佛蒙特、華盛頓和麻州 。

各州聲稱，環保署目前的標準不夠好，即使標準夠好，但環保署的測試和認證計畫成效之低，根本沒能確保標準的執行。

環保署目前拒絕針對訴訟發表評論。不過，根據2月一份報告，環保署督察長辦公室發現，環保署在2015年針對家用燒柴爐灶性能標準有誤，並指出該機構「批准缺乏明確性且靈活性過大的方法」。

報告指出：「因此，認證測試並不正確，不能真實反映實際情況，並可能導致一些排過高空汙顆粒的燒柴爐具，取得銷售認證。」

根據該報告，環保署支持用新版、較乾淨的型號來汰換舊有且較髒的燒柴爐具，並為此在2015財政年度到2021財政年度期間，發放8200萬元的資金鼓勵居民換機。

報告還發現，在阿拉斯加內陸地區的費爾班克斯-北極星自治市鎮(Fairbanks North Star Borough)有39%的家庭，會在嚴寒的冬季使用燒柴爐具；在2010年到2021年期間，該地區有超過3000台燒柴爐具，透過聯邦、州和地方資金支持的計畫進行汰換。

但報告指出，「當地居民對於家中燒柴爐具是否符合標準，根本毫無頭緒，」且空氣品質低下始終是個令人擔憂的問題。