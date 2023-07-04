燒柴爐未訂排放標準 10州檢察長聯手擬告聯邦環保署
10州檢察長計畫聯手提告聯邦環保署(EPA)未能針對家用燒柴爐灶擬定排放標準，讓該產品能繼續銷售並造成空氣汙染加劇。
各州表示，這意味著鼓勵民眾更新燒柴爐具，而且不能有效善空氣品質。
10州的聲明指出，「如果新的燒柴爐具沒有符合更乾淨的標準，那汰換舊燒柴爐具的計畫，就不可能帶來多少健康益處，反會造成高昂的公共成本。」
參與提告計畫的州包括阿拉斯加、伊利諾、馬里蘭、明尼蘇達、新澤西、紐約、俄勒岡、佛蒙特、華盛頓和麻州。
各州聲稱，環保署目前的標準不夠好，即使標準夠好，但環保署的測試和認證計畫成效之低，根本沒能確保標準的執行。
環保署目前拒絕針對訴訟發表評論。不過，根據2月一份報告，環保署督察長辦公室發現，環保署在2015年針對家用燒柴爐灶性能標準有誤，並指出該機構「批准缺乏明確性且靈活性過大的方法」。
報告指出：「因此，認證測試並不正確，不能真實反映實際情況，並可能導致一些排過高空汙顆粒的燒柴爐具，取得銷售認證。」
根據該報告，環保署支持用新版、較乾淨的型號來汰換舊有且較髒的燒柴爐具，並為此在2015財政年度到2021財政年度期間，發放8200萬元的資金鼓勵居民換機。
報告還發現，在阿拉斯加內陸地區的費爾班克斯-北極星自治市鎮(Fairbanks North Star Borough)有39%的家庭，會在嚴寒的冬季使用燒柴爐具；在2010年到2021年期間，該地區有超過3000台燒柴爐具，透過聯邦、州和地方資金支持的計畫進行汰換。
但報告指出，「當地居民對於家中燒柴爐具是否符合標準，根本毫無頭緒，」且空氣品質低下始終是個令人擔憂的問題。
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