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噴彩絲取代煙火 林務局建議被批愚蠢 環團：不能分解 造成汙染

編譯盧炯燊／綜合3日電
西南部地區正值嚴重乾旱，新墨西哥州阿布奎基一處公路旁，可見提醒民眾火災危險高的警告牌。(美聯社)
西南部地區正值嚴重乾旱，新墨西哥州阿布奎基一處公路旁，可見提醒民眾火災危險高的警告牌。(美聯社)

由於西南部地區正值嚴重乾旱，聯邦林務局(U.S. Forest Service)官員呼籲民眾為防野火，在慶祝獨立紀念日時不要燃放煙火，換成螢光棒、製造氣氛的喇叭，又或可噴出紅白藍三色的罐裝噴彩絲(Silly String)。

然而環保人士認為，勸喻不要放煙火固然值得鼓勵，但建議改成派對時用的噴彩絲就有點愚蠢。

這類罐裝噴絲早於上世紀70年代就已存在，主要是在派對及活動裡製造熱鬧氣氛，但製造商一直拒絕透露這些噴絲的配方，一般來說是用聚合物樹脂、發泡劑、溶劑、著色劑等化學物質製成。

環保組織WildEarth Guardians負責人索貝爾(Rebecca Sobel)指出，這類噴絲是日常生活中看似無害的產品之一，然而不清楚其成分，更要提高警惕，林務局更應清楚這些產品含有哪些化學物質。

一些消費品網站指出，這類噴絲不能生物分解， 雖然許多罐子包裝都貼有無毒標籤，但噴絲可能會損壞乙烯基塑料的表面或車輛上透明塗層。標籤還表明，如果誤食就需要就醫，因為某些成分可能會刺激胃腸道。

洛杉磯市府於2004年就決定，萬聖節禁止在好萊塢大道上使用噴絲罐，因為許多噴絲罐在慶祝過後，被扔在街道上甚至堵塞排水溝。

林務局發言人達克(George Ducker)解釋，該局用意是敦促民眾在自己家裡用噴絲代替煙火，而不是叫他們走進森林亂噴。如果他們進入森林裡，事後就必須清理，不能留下任何痕跡。他又說，各州及聯邦林務局的底線，就是防止人為引起的野火。

儘管部分西部地區冬季降雪量創歷史新高，春季潮濕，但林務局表示，目前仍不能確定這樣能否阻止野火發生。

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