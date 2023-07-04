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美墨邊境偷渡客減少 官員卻說只是暫時現象

記者顏伶如／綜合報導
美墨邊境非法入境人數驟減，近兩個月裡並未回升。(美聯社)
美墨邊境非法入境人數驟減，近兩個月裡並未回升。(美聯社)

疫情以來援引美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令於今年5月11日結束，美墨邊境非法入境人數驟減，近兩個月裡並未回升。紐約時報3日報導，對於拜登政府來說，非法入境減少是好消息，但官員分析，這股趨勢恐怕只是暫時現象。

根據國安部統計，從5月12日以來，美墨邊境平均每天非法入境約3360人。相較之下，2022年3月時的統計為每天非法入境約7100人。

過去兩年裡，美墨邊境偷渡人數頻創新高，官員指出，非法入境人數減少可能不會維持太久。

紐時分析，移民增減的決定因素並非精準科學，全球移民潮流、法律限制、美國政情變化、移民祖國情勢改變等，都會影響有多少民眾選擇遠走他鄉。專家根據目前狀況提供的觀察指標包括：

•邊境政策更改導致移民遷徙模式出現暫時變化

拜登政府推出讓外籍人士向美國政府申請庇護、取得合法入境的新政策，但計畫推出後面臨法律挑戰，未來可能因法院裁決而暫停或推翻。因此不少企圖闖關的無證移民持觀望態度，暫時留在邊境地區等候進一步消息。

•入境美國有新選項，偷渡人數因此減少

拜登政府開放讓外籍人士透過智慧手機向邊境檢查哨預約面試時間，統計顯示光是5月份，就有3萬人完成預約。另外，古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉等國公民可申請特別人道主義假釋(parole)，有機會在美國生活與工作。

墨西哥與瓜地馬拉邊境的查緝行動讓偷渡難度增加

墨西哥對於無證客朝美國邊境移動的通行管道祭出限縮，被美國遞解出境的無證客則被墨西哥政府用飛機載到墨西哥最南部，讓無證移民的闖關挑戰難度升高。

•導致民眾從故鄉出走的因素並未改變

海地、古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜以及其他中美洲國家仍有著嚴重的貧窮、暴力、政治動盪問題，未來企圖偷渡入美的人數恐將回升。

•目前仍有無證移民朝美墨邊境邁進，只是行進速度減緩

根據拜登政府日前提交法院的資料，截至6月14日為止，距離邊境約八小時腳程的墨西哥北部，約有10萬4000名移民聚集。

•如果不偷渡到美國，將面臨暴力、死亡的極高風險

無證客繼續留在墨西哥恐將遭到不肖人士及犯罪集團剝削，被迫成為勞役或被迫賣淫。

移民 墨西哥 非法入境

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