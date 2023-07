新州肯恩大學研究：雌性鱷魚能「孤性生殖」

新澤西州 肯恩大學(Kean University)教授本月發表的一篇合著研究論文協助證明,雌性鱷魚有「孤雌生殖」(virgin birth)的無性生殖能力。

根據校方公布的消息,該校的生物學助理教授布萊娜‧萊文(Brenna Levine)編寫一個新的軟體程式使用基因體的數據,證明雌性鱷魚可以在沒有配偶的情況下繁殖,是該物種的首度發現。

萊文指出,基於鱷魚與恐龍 之間的演化關係,這一發現代表恐龍和翼龍即有可能也具有孤雌生殖的繁衍能力;她說:「這是非常重要的演化發現,基本上這也是電影侏羅紀公園(Jurassic Park)的情節。」

萊文和維吉尼亞理工學院(Virginia Tech)都市昆蟲學教授布斯(Warren Booth)等人組成的七人小組,共同撰寫本篇論文「新世界鱷魚兼性孤雌生殖發現」(Discovery of facultative parthenogenesis in a New World crocodile),發表於「生物學報」(Biology Letters)期刊。

萊文開始這份研究的原因來自哥斯大黎加一條被圈養的雌性鱷魚,牠從兩歲時就獨自居住,但產下的蛋中卻有一顆長成發育成熟的死產胚胎,科學家相信這可能是孤雌生殖,是一種無性生殖方式。

研究人員利用組織樣本為鱷魚媽媽和胚胎測定DNA序列,萊文創建軟體程式分析基因組,發現沒有雄性鱷魚參與繁殖過程的證明。

目前在鳥類、蛇、蜥蜴中都已發現兼性孤雌生殖現象,發現鱷魚首例表示恐龍與所有爬蟲類可能以這種方式繁殖。

根據國家地理(National Geographic)雜誌的資訊,豹紋鯊(zebra shark)、鞭尾蜥蜴(whiptail lizard)、響尾蛇(pit viper)、加州 神鷲(California condor)都曾有單性生殖的紀錄。