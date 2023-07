「印第安納瓊斯：命運輪盤」 首映周 票房淡

「印第安納瓊斯:命運輪盤」劇照。80歲的哈里遜福特再度戴上寬邊氈帽,執起皮鞭,展開冒險旅程。(美聯社)

經典冒險動作電影系列「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)上周上映,北美開出6000萬元票房,海外票房則吸金7000萬元,全球首映票房共計1億3000萬元,儘管位居票房冠軍寶座,但對於經典系列最新作品來說,這樣的表現卻不如預期。

迪士尼 原先預計「印第安納瓊斯第五集」在國慶假期期間的國內票房收入將達8200萬元,全球票房收入達1億5200萬元。「命運輪盤」據說斥資超過2億5000萬元。

印第安納瓊斯系列於1981年首度登場,由史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)、喬治盧卡斯(George Lucas)聯手打造;史蒂芬史匹柏這次未執導演筒,改由詹姆士曼格(James Mangold)接手,現80歲的性格男星哈里遜福特(Harrison Ford)再度回鍋扮演瓊斯博士,這是他最後一次演出這一橫跨40年的經典角色。

新作劇情講述考古冒險家瓊斯博士即將從大學退休 ,卻因為教女海倫娜(Helena,菲比沃勒布里奇Phoebe Waller-Bridge飾)發現一件足以影響世界和平的古物,再度踏上新的冒險旅程。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說:「一部40多年的系列電影票房第一令人印象深刻,但大家對於這部電影的首映表現無疑抱有更高的希望。因為這是印第安那瓊斯,是夏季電影的標誌。」

「印第安納瓊斯:命運輪盤」5月在法國坎城影展 (Cannes Film Festival)首映,獲得觀眾的熱烈反應及掌聲。然而隨後得到的評價卻不冷不熱,成為這部新作意料之外且不盡理想的障礙與難題,上一集是2008年口碑欠佳的「印第安納瓊斯:水晶骷髏王國」(Indiana Jones and Kingdom of the Crystal Skull)。