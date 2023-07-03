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「印第安納瓊斯：命運輪盤」 首映周 票房淡

編譯徐薏茹／綜合2日電
「印第安納瓊斯：命運輪盤」劇照。80歲的哈里遜福特再度戴上寬邊氈帽，執起皮鞭，展開冒險旅程。(美聯社)
「印第安納瓊斯：命運輪盤」劇照。80歲的哈里遜福特再度戴上寬邊氈帽，執起皮鞭，展開冒險旅程。(美聯社)

經典冒險動作電影系列「印第安納瓊斯：命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)上周上映，北美開出6000萬元票房，海外票房則吸金7000萬元，全球首映票房共計1億3000萬元，儘管位居票房冠軍寶座，但對於經典系列最新作品來說，這樣的表現卻不如預期。

迪士尼原先預計「印第安納瓊斯第五集」在國慶假期期間的國內票房收入將達8200萬元，全球票房收入達1億5200萬元。「命運輪盤」據說斥資超過2億5000萬元。

印第安納瓊斯系列於1981年首度登場，由史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)、喬治盧卡斯(George Lucas)聯手打造；史蒂芬史匹柏這次未執導演筒，改由詹姆士曼格(James Mangold)接手，現80歲的性格男星哈里遜福特(Harrison Ford)再度回鍋扮演瓊斯博士，這是他最後一次演出這一橫跨40年的經典角色。

新作劇情講述考古冒險家瓊斯博士即將從大學退休，卻因為教女海倫娜(Helena，菲比沃勒布里奇Phoebe Waller-Bridge飾)發現一件足以影響世界和平的古物，再度踏上新的冒險旅程。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說：「一部40多年的系列電影票房第一令人印象深刻，但大家對於這部電影的首映表現無疑抱有更高的希望。因為這是印第安那瓊斯，是夏季電影的標誌。」

「印第安納瓊斯：命運輪盤」5月在法國坎城影展(Cannes Film Festival)首映，獲得觀眾的熱烈反應及掌聲。然而隨後得到的評價卻不冷不熱，成為這部新作意料之外且不盡理想的障礙與難題，上一集是2008年口碑欠佳的「印第安納瓊斯：水晶骷髏王國」(Indiana Jones and Kingdom of the Crystal Skull)。

另一個困難的地方在於，這部電影很大一部分目標受眾是過去喜愛印第安那瓊斯系列的老影迷，但較高齡的觀眾通常不太會選在首映周買票進場。即使是風評不佳的「水晶骷髏王國」，最後票房收入仍有7億9000萬元。

男星哈里遜福特上月14日在洛杉磯出席「印第安納瓊斯：命運輪盤」的北美首映典禮。這...
男星哈里遜福特上月14日在洛杉磯出席「印第安納瓊斯：命運輪盤」的北美首映典禮。這部經典冒險動作系列的最新續集，上周末在全球上映，票房卻不如預期。(美聯社)

坎城影展 迪士尼 退休

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