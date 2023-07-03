性勒索被害人 詐騙集團有AI幫凶

28歲的澳洲女子諾艾兒·馬丁，17歲的時候自拍照被人修改為色情照，如今她是對抗偽造色情圖片性勒索的倡議人士。(美聯社)

犯罪專家和警方指出，發展迅速的人工智慧(AI )技術，讓詐騙集團 能更輕易地將無辜民眾照片修偽造成色情內容，進而瞄準更多受害人進行性勒索，其中還包括兒童在內。

聯邦調查局(FBI)上個月曾表示，收到包括未成年在內的受害者報案，聲稱自己的照片遭AI工具修改成逼真的色情內容，並被放在社群媒體 上供流傳分享。FBI指出，受害者想要阻止內容被分享或從網路上移除，會是一大挑戰。

根據FBI去年12月發布的公共安全警報，該局共收到7000件針對未成年人的金錢勒索報案，其中受害者有至少3000人。

國家失蹤暨遭剝削兒童中心(NCMEC)副總裁施罕(John Shehan)指出，該組織近期收到多起，關於受害人照片被放在社群媒體上的報告。施罕告訴新聞網站Axios，目前情況宛如拓荒時代美國無法無天的蠻荒西部：「這些科技很可能會快速失控。」

詐騙集團過去常用的手法是以威脅利誘的方式騙取受害者發送私密照片，然後以此勒索金錢，以交換照片不被公開或從網路上刪除。但在AI的協助下，詐騙集團可以從社群媒體中獲取普通照片或影片，然後利用開源影像合成工具，偽造出色情內容。

網路安全公司Fortra資深研究員威爾森(John Wilson)指出，像是所謂的「深偽」(deepfakes)所造成的威脅，就已經存在多年，但用來製造深偽的工具，在近年變得極其強大且容易上手。

人權組織「現在就要平等」(Equality Now)也指出，現今立法和修法速度明顯落後於AI技術發展；截至2021年，許多國家的法律都仍未涉及由深偽或AI所生成的兒童性剝削圖像等問題。

現年28歲的澳洲女子諾艾兒·馬丁(Noelle Martin)，17歲的時候無意間在網路發現自己貼在社群媒體的自拍照被人修改為色情照，在網路瘋傳。她選擇勇敢面對，公開抗議這股歪風。如今她是對抗偽造色情圖片性勒索的倡議人士。