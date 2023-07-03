「賣春無罪 嫖客有罪」 緬因州取消處罰性工作者 仍禁性交易

緬因州民主黨籍州長珍娜·米爾斯(右)日前簽署一項新法，取消對性工作者的處罰，將賣淫部分除罪化；左為該法案發起人、州眾議員洛伊絲·雷基特。(州議會官網)

緬因州 為消除剝削性工作者，民主黨籍州長珍娜·米爾斯(Janet Mills)日前簽署一項新法，取消對性工作者的處罰，但仍維持禁止性交易的法令；此種「賣淫無罪、買春有罪」的新法雖是全國首創，不過在加拿大和數個歐洲國家已實施多時。

緬因州眾議會議員，也是新法發起人洛伊絲·雷基特(Lois Reckitt)表示：「立法目的是減少商業性交易的需求。」並強調希望藉由新法協助身陷「旋轉門」的女性退出賣淫行業。

雷基特表示，警方經常將賣淫被捕的婦女作為對付人蛇集團的工具，如今新法通過，情況有所改變：「現在警方必須逮捕嫖客，並靠他們來追查人口走私來源。」

現年44歲的婦女庇護所負責人崔西亞·格蘭特(Tricia Grant)，15歲時被拐賣到緬因州從事性交易，她盛讚新法「阻止執法部門繼續逮捕並壓迫賣淫者」，並表示許多賣淫者是受到壓迫或環境所逼，但是賣淫犯罪前科，讓她們難以購屋或申請貸款，格蘭特強調：「這項重大變革將持續發酵，不僅在緬因州，也在我們的國家。」

據了解，州長米爾斯曾表示擔心新法可能會導致暴力和性交易增加，因此在2021年予以否決，但在和女權運動家史丹納姆(Gloria Steinem)會談後，改變主意，最終簽署新法。

女權人士普遍支持新法，認為是消除付費性需求的最佳方式，並保護被迫從事性交易的婦女免受剝削，但緬因州共和黨籍州眾議員亨德森(Rachel Henderson)表示：「禁止購買某些東西，卻允許出售，毫無意義。」還有反對者也主張新法為自願從事性工作者開了一扇方便之門。

根據報導，全國各州都在檢討性交易相關法規，加州 去年仿效紐約州廢除禁止網路賣淫的禁令，夏威夷州 針對性交易區分買家和賣家，但買春和賣淫雙方仍屬違法。但根據「性工作合法化組織」(Decriminalize Sex Work)指稱，全國各地付費性交易買賣雙方行為皆屬非法，除了內華達州部分鄉村地區准許有營業執照的合法妓院。