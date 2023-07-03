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北卡知名雲霄飛車 驚見「大裂縫」 支撐柱晃動彎曲

編譯徐薏茹／綜合2日電
北卡羅來納州Carowinds遊樂園招牌雲霄飛車「怒神325」(Fury 325)日前被發現支撐柱出現明顯「大裂痕」。(Carowinds遊樂園官方臉書)
北卡羅來納州Carowinds遊樂園招牌雲霄飛車「怒神325」(Fury 325)日前被發現支撐柱出現明顯「大裂痕」。(Carowinds遊樂園官方臉書)

位於北卡羅來納州Carowinds遊樂園、號稱北美最高、最快、最長的知名雲霄飛車「怒神325」(Fury 325)日前被發現支撐柱出現明顯「大裂痕」，遊客錄下雲霄飛車衝過軌道時支撐柱裂縫處晃動的驚悚瞬間，園方已關閉該遊樂設施。

Carowinds遊樂園聲明表示Fury 325將保持關閉並進行檢查與維修，裂痕位於支撐柱的頂端。

Fury 325約斥資3000萬元建造，於2015年首度開放，是該遊樂園的人氣景點；2018年「時代雜誌」(Time)將Carowinds列為全國十大最佳遊樂園之一，Fury 325被評為該遊樂園最熱門的遊樂設施。

根據園方資訊，Fury 325最高達325呎，時速達95哩，剛開幕時是全球第五高的雲霄飛車。

據WBTV報導，一名遊客錄下雲霄飛車影片，畫面顯示支撐柱已經彎曲，並在6月30日當天通報管理單位。

儘管遊樂園官方表示每天都會檢查遊樂設施，但遊客表示園方在首度發現裂痕之後隔了數日才關閉雲霄飛車。

遊樂園聲明回應：「安全是我們的首要任務，感謝貴賓在這一過程中的耐心與理解。作為我們全面安全協議的一部分，所有遊樂設施，包括Fury 325，每天都會經過檢查，確保這些設施適當運作，並確保結構的完整。」

夏洛特觀察報(Charlotte Observer)報導，至少有兩名遊客向園方通報裂痕問題。

多名遊客最早在6月24日時就在臉書發布照片，顯示當時Fury 325就已經出現裂痕。

園方並未透露修復作業需要多久時間。目前該遊樂園的其餘設施及水上公園仍保持開放。

樂園 北卡羅來納州 臉書

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