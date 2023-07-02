32歲謊稱16歲 入讀3高中…露餡被控

一名32歲的前任社工員假冒16歲少女，使用兩個化名混入波士頓三所高中上課一年多，最近才被識破，遭控多項罪名。(美聯社)

32歲的前社工人員謝爾比‧休伊特(Shelby Hewitt)假冒16歲少女，使用兩個化名混入波士頓 三所高中上課一年多，最近才被識破，遭控多項罪名。

休伊特在英吉利高中(English High School)上課時使用化名艾莉(Ellie)，在勃克高中(Jeremiah E. Burke High School)則自稱是達妮埃拉(Daniella) 。

休伊特被控三項偽造文件罪、兩項虛假書寫罪和一項身分詐欺罪。

波士頓警局表示，休伊特2022-2023學年度持偽造文件分別在英吉利高中、勃克高中、和布萊頓中學(Brighton High School)註冊入學，直到29日之前都未被識破。

休伊特在2016年到2023年2月間，斷斷續續在麻州 兒童和家庭部門擔任社工。

波士頓公立學區(Boston Public School)並未發現學生或教職員因此受傷害。當局目前尚不清楚休伊特深入若干學校的動機。

15歲高中生拉蒙斯(Janell Lamons)去年9月在勃克高中結識休伊特，兩人常共進午餐，休伊特自稱16歲、來自哥倫比亞並住在寄養家庭。談論老師和作業時，休伊特看起來正常，但有時行為怪異，有一次帶著滿垃圾袋的衣服到學校，聲稱要搬到新寄養家庭，有時因老師要求上課專心而情緒化、有時哭泣。

一名自稱是休伊特父親的男子某日以休伊特被霸凌為由到校辦退學，校方仔細查看她的入學文件才發現登記表大有問題，校方隨即報警。

當局15日對休伊特的公寓發出搜索令，發現偽造的文件。

波士頓市長吳弭說，遠離適齡環境好幾十年的成人重返學校，令人擔憂。

假冒青少年而被控罪已有前例。今年3月，29歲女子冒充青少年混入新澤西州 新布朗斯威克高中(New Brunswick High)，在網路引起數百萬人關注。