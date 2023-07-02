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前女友控積欠「私生女撫養費」杭特拜登和解收場

同意付錢…拜登子遭索私生女撫養費 和解收場

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統次子杭特‧拜登。(路透)
拜登總統次子杭特‧拜登。(路透)

拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)被前女友倫登‧羅勃茲(Lunden Roberts)指控積欠私生女撫養費案，日前和解收場。

根據法院紀錄，53歲的杭特‧拜登同意每個月付給羅勃茲一筆未透露數字的金額，並將提供幾幅個人畫作拍賣，畫作銷售所得將給羅勃茲女兒。杭特‧拜登以畫家為副業，每幅作品估計售價據稱在7萬500元至50萬元之間。

根據法院紀錄，杭特‧拜登同意與32歲的羅勃茲討論為女兒設立大學教育基金。

杭特‧拜登前女友倫登‧羅勃茲。(路透)
杭特‧拜登前女友倫登‧羅勃茲。(路透)

娜薇‧瓊恩‧羅勃茲(Navy Joan Roberts)出生於2018年8月，但身世一直保密。羅勃茲在女兒出生10個月後向故鄉阿肯色州法院指控杭特‧拜登積欠撫養費，引發媒體軒然大波。2019年，DNA檢測證實杭特‧拜登就是娜薇‧瓊恩‧羅勃茲的父親。

羅勃茲原本要求讓女兒改姓「拜登」，但和解協議當中已經取消要求。

訴訟期間，杭特‧拜登辯護律師表示，杭特‧拜登每個月給羅勃茲2萬元做為女兒撫養費，從孩子出生以來累計已給75萬元。律師同時表示，杭特‧拜登的財務狀況並不穩定，無法達到原本同意的撫養費標準。知情人士說，和解協議的撫養費金額比已經曝光的先前額度還低一些。

原本撫養費訴訟排在7月中旬於阿肯色州開審，羅勃茲律師團找來曾將杭特‧拜登筆電外洩資料做成網路資料庫的保守派倡議人士齊格勒(Garrett Ziegler)擔任專家證人。

兩周前，杭特‧拜登抵達阿肯色州小岩城(Little Rock)向法院提供口供證詞(depositions)時，羅勃茲也在現場。

羅勃茲律師蘭卡斯特(Clint Lancaster)說，杭特‧拜登作證約1小時便要求與羅勃茲私下談話，兩人交談大約45分鐘到1小時則同意和解。蘭卡斯特曾任川普挑戰威州2020年大選結果的委任律師。

杭特‧拜登 阿肯色州 檢測

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