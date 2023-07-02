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前員工控歧視、被迫提供假證詞 福斯新聞1200萬和解

記者胡玉立／綜合報導
福斯新聞集團遭前任新聞製作人艾比‧格羅斯伯格控告縱容充滿敵意和性別歧視的工作場所，並強迫她提供虛假證詞。最後福斯新聞同意支付1200萬元和解。(美聯社)
福斯新聞集團遭前任新聞製作人艾比‧格羅斯伯格控告縱容充滿敵意和性別歧視的工作場所，並強迫她提供虛假證詞。最後福斯新聞同意支付1200萬元和解。(美聯社)

福斯新聞日前同意支付1200萬元給前任新聞製作人艾比‧格羅斯伯格(Abby Grossberg)。格羅斯伯格控告福斯縱容充滿敵意和性別歧視的工作場所，並強迫她提供虛假證詞。在福斯同意和解後，格羅斯伯格的法律團隊已請求紐約南區聯邦地方法院依和解協議，駁回對福斯的剩餘訴訟。

格羅斯伯格的律師菲利帕托斯 (Parisis Filippatos) 表示，和解協議結束了格羅斯伯格對福斯及所有指涉者的索賠，其中包括前福斯重量級主播卡爾森(Tucker Carlson)和他的部分製片人在內。

現年42歲的格羅斯伯格聲明表示，她堅持自己的指控，但她「很高興福斯新聞認真對待我和我的法律主張」，「根據今天與福斯新聞的討論，我希望這項協議代表該新聞網在工作場所對待女性和少數族裔方面邁出的積極一步。」

福斯新聞此前曾對格羅斯伯格的說法表達異議。福斯一位發言人30日聲明表示，「我們很高興在沒有進一步訴訟的情況下解決此事。」

與格羅斯伯格和解，是福斯涉及的一連串法律訴訟的最新進展。4月份，福斯同意向投票機公司「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)支付7億8750萬元，被認為是眾誹謗案中的最高和解金額。幾天後，福斯將其當紅主播卡爾森的節目停播並要求他離職下台。

格羅斯伯格對福斯的指控有部分源於多明尼恩案；她在3月於德拉瓦州提訟，聲稱福斯強迫她為該案提供的宣誓證詞撒謊。格羅斯伯格在多明尼恩案審判前，修改了自己的證詞，為福斯法律團隊帶來了另一障礙。

格羅斯伯格還在紐約提起另一項訴訟，指控福斯和卡爾森允許猖獗的「厭女」文化。 她說，在負責「卡爾森今夜秀」(Tucker Carlson Tonight)節目期間，她受到性別歧視和反猶太主義的騷擾。福斯在格羅斯伯格提起這兩起訴訟的四天之後，將她解雇。

投票 歧視 德拉瓦州

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