稱10年集體少領1.5億 女主管控迪士尼打壓薪資

迪士尼集團被控告打壓女性員工，付給中階女主管的薪水，在10年期間比具備相同資歷、技能的男性至少低了1億5100萬元。(路透)

九名原告日前向洛杉磯郡高等法院遞狀控告迪士尼 集團(Disney)，並請求法官核准以集體訴訟形式進行，交由單一陪審團審理。訴狀指出，迪士尼付給中階女主管的薪水，在10年期間比具備相同資歷、技能的男性至少低了1億5100萬元。

這起訴訟最早源於迪士尼員工拉朗達‧拉斯莫森(LaRonda Rasmussen)2019年的提告。她指控迪士尼在加州對女員工薪資做出系統性的打壓，迪士尼不同部門女員工的薪水都比男員工略遜一籌，違反加州旨在防止職場性別歧視 的勞工法條款。

拉斯莫森律師團隊聘請的專家，利用迪士尼在證據開示程序(discovery process)提供資料，保守估計中階女主管在10年期間至少比具備相同條件的男主角少賺1億5100萬元。不過，迪士尼否認拉斯莫森的指控，並說拉斯莫森陣營提供的數據有誤。

如果法官同意此案以集體訴訟行式進行，不同原告的律師將能在官司期間提供更多補充證據。

拉斯莫森是現任迪士尼員工，任職超過10年，絕大多數期間在製造部門工作。拉斯莫森律師團聘請爾灣加州大學 (University of California, Irvine)經濟學者紐馬克(David Neumark)出任專家證人，檢視數千筆迪士尼內部資料。

紐馬克發現，從2015年以來，沒有參加工會、職位在副總監以下的迪士尼女性員工，薪水比男性同僚低了大約2%。拉斯莫森律師團說，導致薪資差異的原因就是性別歧視。

迪士尼則說，在股東要求下完成的2022年薪資平等檢討內部報告發現，迪士尼女員工領取的薪資其實為男性員工的99.4%。迪士尼表示，此案不應以集體訴訟進行，因為原告來自迪士尼旗下不同事業體、職位也各不相同。