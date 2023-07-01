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國慶周末出遊人數大增 天氣影響…超過2萬航班延誤

中央社／華盛頓1日專電
國慶長周末登場，超過2萬架次航班延誤。(路透)
國慶長周末登場，超過2萬架次航班延誤。(路透)

美國國慶長周末登場，預估將有超過5000萬人駕車出遊，較去年增長2.3%。但由於氣候影響，光今天就有710架次航班取消，超過2萬架次航班延誤。

儘管美國今年國慶落在周二，但不少人的國慶假期昨天就已展開。根據美國汽車協會（AAA）估計，今年的國慶長周末從6月30日到7月4日5天期間，將有約5070萬人離家50英哩或更遠的地方旅行，比去年增加210萬人次，超過2019年的4900萬人次紀錄。

美國運輸安全局（TSA）預估，從6月29日到7月5日期間，將有約1770萬人次搭機出遊。光是昨天一天，就有288萬人次通關，打破2019年感恩節後周日的通關紀錄。

儘管出遊人數寫下新紀錄，但美國東岸受到惡劣氣候條件影響，大量航班取消或延誤。

華盛頓郵報（Washington Post）引用世界航班追蹤網站FlightAware數據顯示，截至美東時間下午4點45分，今天已經有710架次航班取消，超過2萬3600架次航班延誤。從6月28日至30日，平均1751架航班取消，超過3萬2600架次航班延誤。另一家航班追蹤網站Flightradar24也顯示，截至今天下午，美國航班取消率約為1%。

華盛頓郵報

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