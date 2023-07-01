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衣藻「游」出雪堆曬太陽 猶他高山喜見「西瓜冰」

記者張聲肇／綜合報導
遊客珍娜·布勞手中捧著淡淡粉紅色的「西瓜冰」，其實是從雪堆「游」到表層分裂繁衍的單衣藻，受陽光刺激和紫外線照射，會改變顏色。(美聯社)
遊客珍娜·布勞手中捧著淡淡粉紅色的「西瓜冰」，其實是從雪堆「游」到表層分裂繁衍的單衣藻，受陽光刺激和紫外線照射，會改變顏色。(美聯社)

猶他州高山上出現「西瓜冰」一般的積雪引發遊客好奇，專家說是去年冬天殘雪水氣滋生的衣藻，在陽光照射下，變成粉紅、紫、橘等色所致，雖然無毒，還是別嚐為妙。

看到這一景象的登山客都要掬一把，把它形容為加味霜淇淋、火辣奇多玉米棒(Flamin' Hot Cheetos)、粉紅色檸檬水、稀釋過的血液，或紅色的天然色彩原料等等。

淡淡粉紅色的「西瓜冰」，像極了思樂冰。(美聯社)
淡淡粉紅色的「西瓜冰」，像極了思樂冰。(美聯社)

和朋友一起帶小孩到羅幹谷東尼葛若夫湖(Tony Grove Lake, Logan Canyon)遊玩的媽媽珍娜·布勞 (Jana Brough)說，看起來像撒了喜馬拉雅山岩鹽或急救藥粉，「不過，你輕輕刮它一下，就會發現，原來只在表層。」

連貫猶他州公園市到愛達荷邊境熊河山脈的山間步道，去年冬天破紀錄的降雪還沒融完，在太陽照射下，變成淡淡粉紅色，好像西瓜口味的思樂冰。遊客好奇拍照的同時，也在問究竟是怎麼一回事。西瓜雪在往年此時應已融光的山脊特別多。

全球高山地區，從法國阿爾卑斯山到日本出羽三山，只要水分、陽光、溫度、養分等條件具足，就會催醒寒冬時節蓬勃生長過的單衣藻。單衣藻是綠色雙鞭毛單細胞生物，它從雪堆「游」到表層分裂繁衍，受陽光刺激和紫外線照射，會改變顏色，以便吸收輻射線，保護自己不受傷害。

猶他州立大學生態學家霍塔靈(Scott Hotaling)說，單衣藻變色保護自己的本領，猶如人類，皮膚遇紫外線也會變色保護自己。

有人見高山上的粉紅色雪花，動起了是不是「可以吃」的念頭。霍塔靈說，「西瓜雪」基本上無害，但雪中常混有灰塵污物，可能含毒，還是別吃為妙。

含單衣藻的雪融化後並不會影響飲水安全，牛羊貓狗和魚類喝了沒事，人體攝入應也無害，但「西瓜雪」現象可能加速融雪，對環境的影響，才是該擔心的事。

猶他州 喜馬拉雅山 步道

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