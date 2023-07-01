8000萬人遭熱烤 南方各州1579人中暑 至少13人熱死

高溫持續籠罩南方各州，共有1579人中暑，德州至少13人被熱死；德州休士頓的遊民躲在樹蔭下，以躲避炙熱高溫。(路透)

美國國慶日長假將屆，加拿大野火導致空氣品質惡化，南方各州則持續高溫 ，共有1579人中暑，德州 至少13人被熱死；全美一半人口被提醒戶外活動時要採取保護措施，預防高溫。

國家氣象局(National Weather Service)已對加州、南部各州為主的「深南地區」(Deep South)以及密西西比河谷下游(lower Mississippi Valley) 等地約8000萬居民發出「超高溫預警」(excessive-heat warnings)及「高溫公告」(Heat advisories)，效期涵蓋7月4日美國國慶日前的周末。

預計加州許多地區及深南部、密西西比河谷下游等地氣溫30日將飆升達華氏100度(約攝氏38度)以上，氣象預報專家建議民眾不要在戶外從事劇烈活動，尤其是中午時間，並且多喝水。

除了悶熱，美國北方從中西部到東部另外1000萬人將因為加拿大野火而承受滿天煙霧及惡質空氣；氣象局稱，在這些地區，年幼、高齡以及有呼吸系統問題的人應盡可能減少在戶外從事劇烈活動。

根據追蹤全球空氣污染的IQAir.com，全球各大主要城市中，紐約、華府空氣品質的惡劣程度排名第二、第三。

至於美國南部，這波熱浪 來得很「不一樣」，AccuWeather的氣象學家龍利(Isaac Longley)說，這波熱浪跟往常不一樣之處，不但在於時間長，也來得早，6月初就開始。德州德里歐(Del Rio)連續十天打破每日高溫紀錄，熱浪在28日結束，該市華氏108度的高溫平了歷史紀錄；聖安東尼、艾比林、奧斯丁、聖安傑羅等大城也都刷新高溫紀錄。

龍利說，德州中部是熱浪最嚴重地區，「比歷史平均紀錄高出15到20度」。

南方各州共有1579人中暑，德州至少13人被熱死；過去兩周，南部維卜郡就有11人熱死。一對父子23日在西南部大彎國家公園登山時，承受不了119℉高溫，中暑死亡。巡邏員范登堡(Tom Vandenberg)呼籲遊客，早上11時過後就不要再到室外，盡量待在陰涼處。

阿肯色、路易斯安納、新墨西哥、奧克拉荷馬和德州上周就有847人中暑，超過前一周的539人。聯邦疾病防治中心說，6月第一周就有193人因熱住院。