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金額高達數十億元…賠償非裔倡議 加州議會提案

記者胡玉立／綜合報導
針對如何賠償加州黑奴後裔居民的報告已呈交加州州議會，但須贏得包括亞裔和拉丁裔等族裔的支持，賠償計畫才可能過關。(美聯社)
針對如何賠償加州黑奴後裔居民的報告已呈交加州州議會，但須贏得包括亞裔和拉丁裔等族裔的支持，賠償計畫才可能過關。(美聯社)

賠償非裔運動歷經數十年遊說後，29日取得歷來最大進展：索賠倡議者向加州立法機構提出金額達數十億元的提案。但接下來挑戰更大，倡議者須贏得包括亞裔和拉丁裔在內的其他族裔群體支持；這些群體也曾受過政府種族主義政策迫害，而且目前占加州人口大多數。

加州小組提案是史上同類賠償案數額最大的一筆，受全國賠償運動支持者密切關注。若加州立法機構採納州委員會所有建議，50歲以上加州黑奴後裔居民每人可獲120萬元，以解決過去在住房、醫療保健、治安、財產扣押和商業方面遭遇的歧視問題。

提案倡議者、九人工作小組(California's Reparations Task Force)莫瑞(Kamilah Moore)表示，亞裔和拉丁裔選民的支持，將讓立法者擁有更大政治力量，「與這些社區建立盟友關係來完成此事非常重要」。

但加州政府當前預算赤字高達315億元，各種民調也顯示，賠償非裔的構想在亞裔和拉丁裔這兩大群體仍普遍不受歡迎。根據今春華盛頓郵報益普索民調(Washington Post-Ipsos poll)，只有15%白人支持聯邦政府賠償被奴役非裔後代；75%非裔以及36%西語裔支持此構想。丕優研究中心(Pew Research Center)2021年民調則發現，39%拉丁裔支持賠償，講英語的亞裔支持率更少一些。

華郵報導，以十多年前從香港搬到加州、現年47歲的華裔立法助理林文傑(Kit Lam)為例，他對非裔遭受歧視處境相當了解，但他對加州賠償提案持懷疑態度；「非裔社區確實遭遇種族歧視，我完全同意我們應投資非裔社區，例如加強教育，但我不確定付錢給個人是否公平」。

林文傑還說，他的家人經常面臨種族歧視，包括他在美國出生長大的妻子被人罵「滾回中國」的次數，多得他們都記不清了。他說：「中國工人修建鐵路，但史書從未提及這類事情。政府應該幫助非裔，但也應為華裔社區做點什麼。」

加州 非裔 種族歧視

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