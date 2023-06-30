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維珍銀河完成首趟太空邊緣商業飛行 8月2度商飛

記者張聲肇／綜合報導
維珍銀河公司29日成功地載送三名義大利研究人員抵達太空邊緣，完成首次商業飛行；這三名旅客在太空艙中展示義大利國旗。(美聯社)
維珍銀河公司29日成功地載送三名義大利研究人員抵達太空邊緣，完成首次商業飛行；這三名旅客在太空艙中展示義大利國旗。(美聯社)

維珍銀河公司(Virgin Galactic)經過兩年的挫敗與延誤，終於在29日完成首次太空邊緣商業飛行，預定8月二度商飛，以後每月一次，把付費45萬元的旅客送上離地面27.9萬呎的卡曼線(Karman Line)，也就是外太空的起點線。

東部時間早上11時30分，離地面5萬呎從「母機」釋出的銀河01號(Galactic 01)火箭太空艙直奔外太空邊緣的卡曼線，十分鐘後，安然降落到新墨西哥州太空飛行起降站。母機約一小時前，也從這裡起飛。兩年前，維珍銀行創辦人布蘭森(Richard Branson)親自試飛過一次。

這次飛行的乘客是義大利空軍軍官維拉岱(Walter Villadei)和藍道爾飛(Angelo Landolfi)以及義大利國家研究院工程師卡路奇(Pantaleone Carlucci)，三人和維珍銀河的太空人一起完成這趟飛行。維珍銀河說，付費乘客趁飛行之便，做了和地心引力、材料科學等有關的實驗。

這趟太空邊緣之旅開始前和飛行的一小時中，維珍銀河的股價起伏很大，完成首度商業飛行後，股價下跌。該公司股價最近曾大跌10%，市值跌到13億元。兩年前，它的市值曾達到110億元。

兩年前試飛成功後，曾轟動一時，隨後卻沉寂下來，因為主管單位要求它確保單一「母機」和單一太空艙能夠安全作業，公司主管隨即著手擴大飛行器的規模，去年宣布在亞利桑納州建立自己的太空艙組裝廠，並委託波音飛機承造兩架載運太空艙的飛機。

今年4月，維珍銀河再度試飛，但不到太空高度；5月，太空艙和試飛太空人飛抵太空邊緣。

亞馬遜老闆貝佐斯的藍源太空公司也在經營太空之旅業務，已六度載人進入太空，但去年9月以後就暫停；藍源發言人說，今年底前會恢復太空業務。馬斯克的太空探索曾運載民間太空人到地球軌道和國際太空站。

太空人 義大利 新墨西哥州

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