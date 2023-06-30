問有沒有婚外情? 蓋茲辦公室招聘惹議 發言人回應了

微軟創辦人蓋茲私人辦公室招募員工時，被爆會詢問女性應徵者許多露骨的問題，該公司發言人已稱做法「不可接受」。圖為蓋茲上月在北京參加中關村論壇，透過視頻發言。(歐新社)

有沒有婚外情？喜歡哪種色情片？手機有沒有自己的裸體照？微軟(Microsoft)創辦人蓋茲(Bill Gates)私人辦公室招聘，聘用的安全諮詢公司會問女性應徵者露骨問題，據稱是為了怕遭勒索。蓋茲發言人說，問這種個人隱私 的問題，「無法接受，也違約」。

「華爾街 日報」引述曾應徵「蓋茲風險公司」的女性報導，安全諮詢公司Concentric Advisors會問性史、是否吸毒過、有沒有得過性病、是否曾「為了錢跳舞」等隱私問題，男性應徵者則沒被問這些。

「蓋茲風險投資公司」(Gates Ventures)女發言人說，未聽聞透過第三方招募人才時，有問過這種問題。這種問題都是「不可接受，且違背了該公司與承包商的協定」，因為承包商必須遵守有關招募員工的法律。

接受華爾街日報訪問的人說，近年來，Concentric Advisors安全諮詢公司口試人員會挖掘應徵者任何可能被用來勒索蓋茲身邊員工的資訊。該公司說，它查核應徵人背景的程序完全符合相關法令。

報導指出，蓋茲本人就有多次婚外情，也和性犯罪定讞的已故淫魔艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)過從甚密，蓋茲自己承認和艾普斯坦交往是一項錯誤。

律師和安全顧問都說，如果Concentric真問應徵者這些問題，可能違反了各州和聯邦有關「職場歧視」的法律。

聯邦平等就業機會委員會法律顧問麥亞斯科夫(Carol Miaskoff)說，未決定錄取之前，問身體和心理健康問題，不論由誰提出，都明顯違犯了「身障人法。」就連吸毒病歷問題，也違犯這條法律，因為毒癮是一種殘疾。她說，問「目前有沒有非法用藥」或「同不同意接受戒毒檢測」，就沒違法問題。

蓋茲辦公室女發言人說，該公司不曾根據應徵者回答上述問題的答案取消其錄取資格；Concentric諮詢公司執行長勒費佛(Mike LeFever)則說，該公司調查應徵者背景，不分男女，都是根據業界標準和當地法律，問同樣的問題。