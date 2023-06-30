川普媒體併購案 3佛州男涉內線交易牟利2200餘萬被捕
前總統川普(Donald Trump)的「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group)被併購案傳出有內線交易，佛州三名男子在消息宣布前大量買進收購方股票並在消息公布後拋售，非法獲利2200餘萬元；他們已於29日被捕；受此影響，川普媒體公司原本該收到的13億元恐生變。
根據起訴書，遭指控的男子應邀投資特殊目的收購公司Digital World Acquisition Corp(DWAC)，並獲機密訊息指稱該收購公司及另一收購公司Benessere Capital Acquisition打算收購川普媒體公司。
紐約南區聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)說，內線交易是詐欺；被捕的三名被告中，有兩人是一對分別為52歲和45歲的施瓦茲曼兄弟，哥哥是創投業者Rocket One Capital負責人，弟弟是該公司投資長；第三人是53歲的DWAC董事加里利克(Bruce Garelick)；他將機密告知另兩名被告。
三名被告2021年6至11月收購DWAC股票，也將機密訊息告訴朋友及員工大買股票。
川普媒體公司代表2021年初便開始與Benessere Capital Acquisition洽談收購案，當年3至6月間簽署具約束力的意向書，該收購公司及其代理商依約定不得洩露機密。
佛羅里達大學(University of Florida)股市專家里特(Jay Ritter)說，受指控影響，證券監管人員不可能核准這樁收購案，如此多人牽涉其中顯示管理有問題。
惹出內線交易的併購案曾被認為幾乎確定無疑，許多投資人是支持川普的共和黨人士，他們因川普被推特除名而氣憤，將Truth Social視為反擊社群媒體審查制度的工具。
2021年稍後收購案公布後，DWAC股價大漲至100元以上，併購公司潛在市場飆至數十億元。受指控案影響，DWAC股價29日一度跌至12.6元，過去12個月累計下跌逾50%。
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