川普媒體併購案 3佛州男涉內線交易牟利2200餘萬被捕

涉嫌內線交易非法獲利超過2200萬元的施瓦茲曼兄弟29日在律師陪同下，快速離開法庭。(美聯社)

前總統川普 (Donald Trump)的「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group)被併購案傳出有內線交易，佛州三名男子在消息宣布前大量買進收購方股票 並在消息公布後拋售，非法獲利2200餘萬元；他們已於29日被捕；受此影響，川普媒體公司原本該收到的13億元恐生變。

根據起訴書，遭指控的男子應邀投資 特殊目的收購公司Digital World Acquisition Corp(DWAC)，並獲機密訊息指稱該收購公司及另一收購公司Benessere Capital Acquisition打算收購川普媒體公司。

紐約南區聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)說，內線交易是詐欺；被捕的三名被告中，有兩人是一對分別為52歲和45歲的施瓦茲曼兄弟，哥哥是創投業者Rocket One Capital負責人，弟弟是該公司投資長；第三人是53歲的DWAC董事加里利克(Bruce Garelick)；他將機密告知另兩名被告。

三名被告2021年6至11月收購DWAC股票，也將機密訊息告訴朋友及員工大買股票。

川普媒體公司代表2021年初便開始與Benessere Capital Acquisition洽談收購案，當年3至6月間簽署具約束力的意向書，該收購公司及其代理商依約定不得洩露機密。

佛羅里達大學(University of Florida)股市專家里特(Jay Ritter)說，受指控影響，證券監管人員不可能核准這樁收購案，如此多人牽涉其中顯示管理有問題。

惹出內線交易的併購案曾被認為幾乎確定無疑，許多投資人是支持川普的共和黨人士，他們因川普被推特除名而氣憤，將Truth Social視為反擊社群媒體審查制度的工具。